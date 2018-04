Jak zkrotit kryptoměny? Poplatek za data má ulehčit blockchainu

V komunitě lidí, kteří se pohybují ve světě kryptoměn, se debatuje o tom, jak ukočírovat nekontrolovatelný nárůst uživatelů některých měn, respektive technologie blockchain. Jednu z možností představil Vitalik Butarin, rusko-kanadský programátor, který stojí za projektem druhé největší kryptoměny ethereum.

Stav k 28. 3. 2018. Zdroj: coinmarketcap.com

Lidé by podle něj měli platit za to, že používají decentralizovanou síť. Vitalik navrhuje, že by výše poplatku za pronájem sítě měla vycházet z toho, jak dlouho chtějí uživatelé využívat měnu, respektive data v rámci decentralizované databáze blockchain.

Myšlenka vzbudila v komunitě kryptoměn všeobecný zájem, napsal server Coindesk. Vývojáři měny ethereum se musí vypořádávat s nárůstem zájmu o tuto open source technologii.

Využívá ji stále více mobilních aplikací a také primární úpisy mincí ICO. To znamená, že rostou náklady na správu dat v síti. V konečném důsledku to může vést k obavám o udržitelnosti celého systému.

Vývojáři etherea Vlad Zamfir a Philip Daian tvrdí, že je problém je nutné řešit okamžitě. „Nikdo nemá rád, když se hovoří o poplatcích za pronájem, ale je třeba začít o tom diskutovat,“ přiznal další z vývojářů Raul Jordan. „Současný systém je neudržitelný.“

0/ No one likes talking about rent, but we need to have this conversation. The fact that time-value of storage is not accounted for in the current Ethereum protocol is a massive problem we need to address.