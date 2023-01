Pokud si člověk dlouhodobě spoří na penzi, nemusí čekat na důchod starobní. Může vstoupit do předdůchodu

Jaké má předdůchod podmínky?

Předdůchod není státní dávkou. Jak bylo uvedeno výše, jedná se o čerpání vlastních úspor z doplňkového penzijního spoření, což znamená, že označení předdůchod je tedy vlastně nesprávné. Upravuje ho přitom zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Vstup do předdůchodu je přímo navázán na datum vzniku nároku na starobní penzi, neovlivňuje ale výši osobního vyměřovacího základu, ze kterého se státní starobní důchod počítá. Doba pobírání předdůchodu se při výpočtu státního důchodu hodnotí jako vyloučená doba pojištění. To znamená, že nulový příjem po toto období nesnižuje rozhodný příjem, ze kterého se počítá osobní vyměřovací základ (to je průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě).

Předdůchodce má zároveň statut státního pojištěnce, za kterého stát platí zdravotní pojištění. Zda splňujete podmínky předdůchodu, si můžete ověřit v následujícím přehledu:

odchod do předdůchodu je umožněn nejdříve pět let před věkovou hranicí potřebnou pro vznik nároku na řádný starobní důchod,

minimální souvislá doba pobírání předdůchodu je dva roky,

povinná je účast na novém doplňkovém penzijním spoření , popřípadě penzijním připojištění (v tomto případě ale musíte požádat svou penzijní společnost o interní převod prostředků a spořicí doby ze stávající smlouvy PP na novou smlouvu DPS), která musí trvat minimálně 60 měsíců, tedy pět let,

, popřípadě penzijním připojištění (v tomto případě ale musíte požádat svou penzijní společnost o interní převod prostředků a spořicí doby ze stávající smlouvy PP na novou smlouvu DPS), která musí trvat minimálně 60 měsíců, tedy pět let, na každý měsíc v předdůchodu 2022 je třeba mít naspořenou částku 11 114 korun, která odpovídá minimální hodnotě třiceti procent průměrné hrubé mzdy. Při nejkratší možné době pobytu v předdůchodu (dva roky) to celkem znamená mít naspořenou minimálně částku 266 736 korun.

Je třeba také připomenout, že se podmínky předdůchodu každý rok mohou měnit, a to podle výšky průměrné hrubé mzdy, která bývá každý rok jiná.

Předdůchod a úřad práce

Výrazným rozdílem oproti předčasnému důchodu je u předdůchodu to, že pokud se registrujete jako uchazeč o zaměstnání, pobíráte předdůchod, a úřad práce vám přesto vyplácí podporu v nezaměstnanosti. Vyplývá to právě z faktu, že předdůchod není státní dávkou, ale jsou to vámi naspořené vlastní finanční prostředky. Souběh těchto dvou dávek je tedy možný. A to není všechno. Při předdůchodu můžete také pracovat i podnikat bez zastropování vašeho výdělku.

Předdůchod a předčasný důchod

Pokud se člověk dostane do situace, kdy zvažuje, zda je pro něj výhodnější onen takzvaný předdůchod, nebo naopak důchod předčasný, je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti.

Výhodnost předdůchodu a předčasného důchodu závisí na věku dožití. Z dlouhodobého hlediska se totiž předčasný důchod nevyplácí v tom, že výše výměry předčasného důchodu se snižuje za každých 90 dnů chybějících do dosažení důchodového věku ode dne přiznání. Z předčasného důchodu již nevzniká nárok na starobní důchod, naopak člověk zůstane doživotně v režimu předčasného důchodu.

Předčasný důchod tedy raději považujte za krajní řešení naléhavé situace, kdy nemůžete pokračovat v zaměstnání a nemáte naspořené dostatečné úspory v penzijním spoření. V předčasném důchodu je navíc výše případného výdělku zastropována. Na DPP je možné si vydělat do 10 tisíc korun a na DPČ do 3500 korun. Na normální pracovní smlouvu (HPP), ani kdyby se jednalo o zkrácený úvazek, člověk v předčasném důchodu pracovat nemůže.

V předdůchodu člověk omezen nijak není, a to ani ve formě smlouvy, ani ve výši výdělku. Může i podnikat. Samozřejmě nedochází ani ke krácení starobního důchodu. Primárně tedy slouží možnost předdůchodu k tomu, aby se zabránilo čerpání finančně nevýhodného předčasného důchodu.

Dobré je také vědět, že pokud člověk čerpá předdůchod a dostane se do situace, kdy je nucen zvýšit svoje příjmy, ale nechce nebo nemůže pracovat, je možné vstoupit zároveň i do předčasného důchodu (pokud daná osoba splňuje jeho podmínky) a čerpat oba dva důchody najednou.

Předdůchod a invalidní důchod

Jak už bylo v článku řečeno, předdůchod je formou čerpání vlastních naspořených finančních prostředků z doplňkového penzijního spoření, a proto čerpání předdůchodu nemá žádný vliv na výplatu důchodu invalidního. To znamená, že člověk v invalidním důchodu po splnění výše uvedených podmínek může bez problémů začít čerpat finance i z penzijního spoření.

Předdůchod a pozůstalostní důchod

Vdovský (vdovecký) a sirotčí důchod se vypočítává ze starobního nebo invalidního důchodu, který zemřelý pobíral nebo na který by měl nárok. Proto pokud člověk čerpá předdůchod, výši tohoto pozůstalostního důchodu to také nijak neovlivní.

Co je to předdůchod?

Předdůchod je stav, kdy se člověk rozhodne přestat pracovat, ačkoli ještě nemá nárok na penzi, a začne čerpat své finance z penzijního spoření.

Kdy má člověk nárok na odchod do předdůchodu?

K tomu je třeba splnit podmínky jasně stanové zákonem a mít na svém spořicím účtu dostatek financí. Nejdříve je možné zahájit čerpání předdůchodu 5 let před věkovou hranicí potřebnou pro vznik nároku na řádný starobní důchod a mít naspořenou částku, která odpovídá minimální hodnotě 30 % průměrné hrubé mzdy.

Je výhodnější předdůchod, nebo předčasný důchod?

Při delším věku dožití se jeví předčasný důchod jako méně výhodný, a navíc při jeho čerpání máte omezené možnosti přivýdělku.