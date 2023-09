Klíč k růstu v době stagnace? Maximální koncentrace na produkt, ukazují příklady úspěšných českých firem

Ačkoliv nejnovější statistické údaje naznačují, že česká ekonomika aktuálně prochází fází stagnace (HDP za letošní druhé čtvrtletí se vůči čtvrtletí prvnímu zvýšilo o 0,1 procenta, avšak v rámci meziročního srovnání naopak o 0,4 procenta pokleslo, zatímco v případě prvních tří letošních měsíců k žádné mezikvartální změně nedošlo a meziroční pokles činil rovněž 0,4 procenta) a řada tuzemských firem se potýká s nedostatkem zaměstnanců, najdou se i tací, jimž se během těchto náročných chvil relativně daří. Daytrip, Authentica, Passengera či FTMO – to všechno jsou představitelé tuzemských společností, které mají za sebou úspěšná první pololetí. Každá z nich se přitom věnuje něčemu docela jinému.

Zatímco cílem Daytripu je pomocí vlastní platformy usnadnit lidem mířícím do zahraničí cestování v jejich konečné destinaci, druhá jmenovaná se zase orientuje na e-shopy, respektive na poskytování komplexních fullfilmentových služeb. S pražskou Passengerou přijde člověk do kontaktu ve vozech hromadné dopravy – ať už ve vlacích, autobusech, potažmo metru –, neboť právě do nich dodává svá sofistikovaná řešení v podobě infotainmentu či palubních Wi-Fi sítí. A co se FTMO týče, její specializací jsou pro změnu investice, konkrétně investice do zahraničních měn, které zájemcům zprostředkovává prostřednictvím vlastní stejnojmenné aplikace.

Čím to je, že právě takto nesourodé skupině tuzemských společností se v uplynulých měsících tolik dařilo? Jiří Sauer, lídr programu Deloitte Technology Fast 50, má jasno. Všechny se totiž nehledě na současnou dobu nadále snaží maximálně soustředit na zdokonalování vlastních služeb: „Ekonomické zpomalení je pro české technologické firmy zkouškou, v níž se daří obstát těm, které se jí včas a odpovídajícím způsobem přizpůsobí. Vidíme, že restrukturalizace nemusí nutně znamenat bezhlavé propouštění, ale především silnou koncentraci na produkt.“





Nábory ve velkém

Že sázka na kontinuální vylepšování nabízeného produktu je tou správnou cestou kupředu, si myslí i Hubert Palán, šéf Productboardu, jednoho z prvních českých jednorožců (firma s hodnotou alespoň jedné miliardy dolarů) vůbec. „Není tajemstvím, že technologické firmy nezažívají v prvním pololetí letošního roku ty nejlepší časy. Řada firem, zejména ve Spojených státech, se musela uchýlit k propouštění. Productboardu se však navzdory recesi daří kontinuálně růst. V tom nám pomáhá skutečnost, že v nejistých dobách roste důležitost produktového managementu,“ potvrdil manažer.

Vývoj a dodatečné zdokonalování produktu bývá náročné a žádá si nejen čas a peníze, ale také nové lidské zdroje. Což dobře vědí například v již zmíněné Passengeře, která je díky svým chytrým řešením známá bez nadsázky po celém světě. „Aktuálně máme otevřených šest pozic, například na backend developery nebo administrátory Linuxu,“ prozradil její šéf Jan Kolář.

Nové pracovníky do svého týmu nabírají s ohledem na zvyšující se poptávku po jeho službách také v Daytripu, podotkla spoluzakladatelka společnosti Markéta Bláhová: „Očekáváme silnou sezonu. Proto jsme od začátku rozšířili svůj tým o dalších 35 nových kolegů, zejména na pozicích customer support.“

Česko coby evropský premiant

Podle údajů Deloitte se Česko stalo jednou z pěti evropských zemí, v níž technologické firmy překonaly v průběhu prvního čtvrtletí své meziroční ekonomické výsledky z roku 2022. Tvrdit, že současné ekonomické výzvy ustály bez ztráty kytičky, by nicméně bylo zavádějící. Kvůli potřebě snižovat provozní náklady tu a tam k propouštění docházelo, nikoliv ale plošně, jako se tak dělo v zahraničí. „Většina společností pouze pozastavila nábor. Citelné propouštění jsme na trhu nezaznamenali,“ ujistil Sauer.

O něco komplikovanější situace panuje dle uvedené poradenské společnosti na straně investorů, respektive jejich ochoty vkládat do těchto začínajících firem svoji důvěru. „Investoři jsou dnes v posuzování startupů výrazně přísnější a dbají na jasný byznysový plán,“ dodal Sauer s tím, že konkrétně v prvním letošním čtvrtletí „klesly evropské investice rizikového kapitálu meziročně až o dvě třetiny“.