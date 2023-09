Na růžové vlně. Prodej panenek Barbie i dalších souvisejících hraček vzrostl po úspěšném filmu zhruba o čtvrtinu

Celovečerní snímek Barbie, jenž se během několika letních týdnů proměnil v nejúspěšnější film letošního roku, dopomohl Mattelu ke značnému navýšení jeho tržeb. Podle prvních dat se firmě, která s touto panenkou na přelomu 50. a 60. let minulého století přišla, zvýšily během července a srpna v rámci USA prodeje souvisejících hraček o masivních 25 procent.

Vyplývá to z údajů společnosti Circana, jež se zabývá průzkumem trhu a sleduje konkrétní maloobchodníky. „Tato data představují opravdu významný nárůst, který je na celém trhu unikátní,“ řekla pro CNN Jaime Katzová, analytička společnosti Morningstar zastřešující právě i firmu Mattel.

Údaje Circany také ukázaly, že Barbie byla v tomto dvouměsíčním období značkou, která zaznamenala nejvyšší nárůst své dolarové hodnoty v celé kategorii panenek. Navíc platí, že hned šest z deseti nejprodávanějších panenek tvořily v inkriminovaném období právě ty ,opravdové‘ od Mattela.





Sushi od Barbie

Poptávka po produktech Barbie není po rekordním úspěchu stejnojmenného filmu nijak překvapivá. Snímek totiž zaznamenal nejlepší zahajovací víkend roku 2023 a zároveň je letos vůbec nejvýdělečnějším titulem v amerických kinech – dokázal tedy porazit i dosavadního rekordmana v podobě titulu Super Mario Bros.

Mattel se samozřejmě snaží na aktuální růžové vlně co nejvíce vydělat, a tak jeho vedení nedávno oznámilo, že chce rozšířit ,efekt Barbie‘ daleko za hranice filmového plátna. Už v červnu přitom firma vydala novou kolekci hraček, která zahrnovala panenky Barbie a Kena vytvořené na základě filmových postav. Kromě toho si však lidé mohou koupit i třípatrový DreamHouse, v němž Barbie bydlí.

Generální ředitel Mattelu Ynon Kreiz také uvedl, že první vlna hraček souvisejících s filmy byla vyprodána a že další produkty plánuje firma vydat už v letošním předvánočním období. Navíc díky skutečnosti, že výrobce uzavřel partnerství s více než 165 různými značkami a maloobchodníky, si zájemci mohou nově pořídit i další artefakty, jež s panenkou Barbie na první pohled ne až tolik souvisejí. Konkrétně jde třeba o oblečení, svíčky, nábytek, hamburgery, těstoviny, ba dokonce i sushi.

Příští rok může být hůř

Filmový boom po hračkách ze světa Barbie by měl Mattelu pomoci se zvýšením prodejů i v příštích týdnech a měsících. Tedy v období, kdy budou spotřebitelé vzhledem k přetrvávající vysoké inflaci i nadále nuceni výrazně snižovat některé své výdaje. Katzová každopádně zdůraznila, že zájem o blonďatou panenku setrvale rostl ještě před uvedením filmu a že jeho úspěch poptávku pouze zvýšil.

Jestli se současnou dynamiku kolem oblíbené figurky podaří americké firmě udržet i do budoucna, je však otázkou. Sama analytička si to nemyslí. „Mohlo by to představovat problém hned v příštím roce,“ uzavřela Katzová s tím, že právě tehdy může onen filmový efekt začít vyprchávat.