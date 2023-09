Daytrip překonává sám sebe. Česká služba usnadňující cestování přepravila za první letošní půlrok 130 tisíc klientů a dál expanduje

Znáte to. Na Bookingu nebo Airbnb si seženete ubytování, přes Kiwi objednáte letenky a Uberem se necháte dovézt na letiště, odkud se díky Smartwings za pár hodin dostanete třeba na Tenerife. Jenže co dál? Na komfort v podobě autobusu na účet cestovní kanceláře musíte zapomenout, hromadná doprava do vašeho apartmánu pojede až kdovíkdy a taxíky jsou drahé. No a právě v takovém případě se o slovo hlásí česká platforma Daytrip.

Platforma, kterou před osmi roky spoluzaložili Tomáš Turek a Markéta Bláhová a která dokáže lidem cestujícím třeba až na opačný kout světa obstarat v jejich cílové destinaci bezpečnou přepravu autem s lokálním řidičem, kdykoliv ji zrovna potřebují. Proměnit cestu v pohodlný zážitek pomohl Daytrip za celou dobu své existence již více než 850 tisícům klientů, přičemž hned 130 tisíc z nich tuto službu využilo jen za první letošní půlrok. Což je mimochodem nový rekord této platformy.

Podobných úspěchů nicméně Turkova a Bláhové firma stihla od ledna do června zaznamenat mnohem víc – velmi dobře si vede i v oblasti tržeb. „Někteří zákazníci se po pandemii stále ještě vracejí, už teď jsme ale v tržbách prvního pololetí vyrostli v meziročním srovnání téměř dvojnásobně,“ řekla Bláhová redakci Euro.cz jako první s tím, že konkrétně je její platforma z pohledu obratu na 70 procentech toho, co se jí podařilo utržit za celý rok 2022. Tehdy se tato suma vyšplhala na částku více než půl miliardy korun.





Vidina nových rekordů

Že by letošek mohl být, pokud jde o tržby, rekordní, naznačují i další signály. Ty dle Daytripu přicházejí například ze strany Světové organizace cestovního ruchu, která odhaduje, že ve srovnání s předchozími roky by se letos mohlo odvětví turismu jako takové poprvé významněji přiblížit číslům z doby před pandemií. Konkrétně by se mělo nacházet na zhruba 95 procentech tehdejší úrovně. „I proto jsme se od začátku roku na zvýšený zájem připravovali a nabrali 35 nových kolegů, hlavně na pozice zákaznické podpory,“ prozradila Bláhová.

Podobných pracovníků bude česká firma potřebovat čím dál víc – to kvůli neustále se rozšiřující sítí řidičů, kteří pro ni v zahraničí jezdí. Aktuálně jich Daytrip eviduje na 5100, přičemž každý z nich hovoří plynně anglicky a disponuje dobrými znalostmi tamního okolí.

Potřebovat je však bude i proto, že vedle rostoucích řad řidičů se zvětšuje i počet samotných zemí, ve kterých inkriminovaná služba působí. Nově ji mohou využít lidé cestující do některých částí Jižní Ameriky, ale i dalších destinací v Evropě, potažmo Africe. Platforma je nyní dostupná například v Estonsku, Finsku, na Kypru, španělské Ibize, již zmíněném Tenerife, potažmo ve Rwandě. To suma sumárum dělá přes devadesát států.

„Je to klišé, ale spokojenost zákazníka je všechno. Proto jsme nepodcenili přípravu na zvýšenou vlnu zájmu a hned v prvním čtvrtletí jsme nabrali posily do týmu. Spolu s tím jsme se přesunuli do nových a modernějších kanceláří v Holešovicích. Uspokojit potřeby klientů při 60 tisících objednávkách měsíčně v 93 zemích není samozřejmě vždy jednoduché. O to víc nás těší, že podle dat, která máme k dispozici, by naši službu doporučilo 93 procent zákazníků,“ dodala spoluzakladatelka.

Mnohem víc než jen další alternativní taxislužba

Jakkoliv by se to možná mohlo na první pohled zdát, Daytrip rozhodně není jen další alternativní taxislužbou, kterých poslední dobou ve světě přibývá jak hub po dešti. Princip jeho fungování je ve skutečnosti docela odlišný.

I řidič Daytripu sice doveze člověka z bodu A do bodu B, onou přidanou hodnotou nicméně je, že s ním v rámci takové jízdy navštíví známá i méně známá, a především zajímavá místa, na která by například jinak vůbec nenarazil. Současně mu o těchto lokalitách prozradí vše, co o nich sám ví, seznámí jej se zdejší kulturou a zvyklostmi a případně i předá tipy na další pozoruhodná zákoutí v dané destinaci, která stojí za vidění.

Konkrétní trasu si zákazník na platformě zvolí sám, přičemž celkově má na výběr z více než 40 tisíc možností. Samozřejmostí přitom je, že si ji smí upravit dle vlastních preferencí. Cílem Turkovy a Bláhové služby tak jinými slovy je lidem cestování maximálně zjednodušit, obohatit je o nové znalosti, ale zároveň i přispět ke zmírnění dopadů masového turismu.