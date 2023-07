Z Peru přes Alpy až na Zéland. Česká Passengera má novou zakázku, za 17 milionů vybaví Wi-Fi a infotainmentem vlaky dopravce KiwiRail

Že i v Česku umíme být světoví, víme moc dobře, a rozhodně není na škodu si to velmi často připomínat. Tak jako to činí tuzemská Passengera, jež se zabývá dodávkami komplexních digitálních řešení nejen pro autobusovou a vlakovou dopravu.

V minulosti se pražská technologická společnost podílela například na projektu digitalizace rijádského metra, souprav Českých drah i vlaků vozících turisty až k úpatí peruánské hory, na níž se nacházejí ruiny inckého města Machu Picchu. No a nyní se vydává na úplně opačný konec planety – na Nový Zéland.

Co konkrétně ji do země Pána prstenů zaválo? Nic menšího než 17milionovový kontrakt, na jehož základě dodá svá sofistikovaná řešení do vagonů tamního národního dopravce. „V segmentu turistických vlaků se nám dlouhodobě daří získávat zakázky na některých z nejkrásnějších tratí světa,“ připomíná předchozí úspěchy své společnosti šéf Passengery Jan Kolář.

„Troufnu si tvrdit, že jako jedni z mála umíme napříč kontinenty nabídnout tak vysokou kvalitu digitálních služeb, jakou si exkluzivní zážitek z těchto cest žádá. V portfoliu máme například světoznámé švýcarské vlaky i exotické destinace na Blízkém východě, v Africe i Jižní Americe. A jsme nadšení, že nyní můžeme přidat také Nový Zéland s novým vzrušujícím projektem pro KiwiRail,“ dodává.

Kochat se a zároveň se i něco dozvědět

Technologie od Passangery využije KiwiRail na všech třech železničních úsecích turistických vlaků s názvem Great Journeys New Zealand, v rámci kterých si cestující mohou vychutnat krásy Severního ostrova, východního pobřeží ostrova Jižního i malebnou krajinu Jižních Alp. Její digitální řešení spočívající v mobilním připojení k internetu, palubní Wi-Fi síti i infotainmentu dostupném jak na existujících obrazovkách, tak v samostatné aplikaci začne v těchto soupravách fungovat již koncem letošního roku. Součástí zakázky je přitom rovněž software Management & Monitoring Suite (MMS) a systém pro správu obsahu (CMS), díky kterým má dopravce možnost z jednoho místa kontrolovat veškeré palubní komunikační kanály a jejich správné fungování.

Některá z panoramat Nového Zélandu jsou skutečně dechberoucí. Zdroj: KiwiRail

„Aplikace pro infotainment spolu s palubním informačním systémem od společnosti Passengera rozšiřuje zážitek cestujících na našich vlakových linkách. Díky nové technologii můžeme cestujícím nabídnout zábavu formou videoobsahu, ale zároveň jde o způsob, jak pasažérům představit historii, místní atrakce nebo lokální kuchyni v regionech, kterými právě projíždějí. Během cesty se tak dozvědí například o kultuře a jazyku Maorů, původních obyvatel Nového Zélandu,“ vyjmenovává hlavní přednosti nově instalovaných technologií manažerka KiwiRail Tracey Goodall.

Příprava zabrala celý rok

Ačkoliv má Passengera se získáváním významných zahraničních zakázek bohaté zkušenosti, faktem je, že ta nejnovější jí do klína jen tak sama od sebe rozhodně nespadla. Ba naopak o ni musela zabojovat v rámci veřejného tendru.

„Kontrakt v hodnotě přes 17 milionů korun na dodávku široké řady digitálních služeb jsme uzavřeli v únoru 2023 po roce příprav ve spolupráci s lokálním partnerem a po výhře veřejného výběrového řízení. Celková doba trvání smlouvy jsou tři roky s opcí na další pokračování, během kterých navrhneme celé řešení, zajistíme instalaci a následný provoz,“ doplňuje Kolář.

Státní dopravce KiwiRail se řadí mezi největší zaměstnavatele na celém Novém Zélandu. V jeho řadách pracuje napříč 50 tamními městy na čtyři a půl tisíce lidí.