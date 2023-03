Rekordní rok pro české FTMO. Jeden z jeho traderů vydělal za měsíc milion dolarů, další díky němu koupil své vesnici solární elektrárnu

Peníze se dají investovat mnoha způsoby. Někdo spoléhá na osvědčené aplikace, které tyto starosti řeší místo něj, někdo v minulosti vsadil na bitcoin, zatímco jiní věří třeba v sílu umění. Existují ale i tradičnější metody, mezi něž patří například obchodování na devizovém trhu, takzvaném forexu. A právě na něj v minulosti vsadili i Marek Vašíček a Otakar Šuffner.

Tito dva mladí byznysmeni dokázali ze svého malého startupu FTMO v průběhu několika let vybudovat technologickou firmu s největším růstovým potenciálem v rámci celé střední a východní Evropy. Bez přehánění. Mají to posvěcené renomovanou poradenskou společností Deloitte, respektive jí vyhlašovaným prestižním žebříčkem Technology Fast 50 CE, který společný projekt obou pánů opanoval hned dvakrát – vloni i předloni.

FTMO je platforma, jež si klade za cíl usnadnit talentovaným traderům přístup na trh a zároveň zlepšovat jejich dovednosti. V rámci kurzu FTMO Challenge vyhledává nadějné obchodníky, kteří – pakliže během tohoto procesu své vlohy dostatečně prokážou – mohou poté na platformě obchodovat skrz demoúčet, k němuž dostanou kapitál ve výši od 250 tisíc až do čtyř milionů korun. A s nejlepšími z nich se pak FTMO podělí třeba i o 90 procent výnosu z každého daného obchodu.

Platforma se těší rostoucímu zájmu především v USA

Za její osmiletou historii si Vašíčkovu a Šuffnerovu platformu v placeném i neplaceném režimu vyzkoušelo přes 600 tisíc lidí z více než 180 zemí světa. Loňský rok byl přitom v mnoha ohledech jedinečný.

„Poslali jsme dvakrát více výplat než předloni a peníze si odneslo o 78 procent více traderů než v roce 2021. Také celková částka, kterou jsme traperům vyplatili, byla víc než dvojnásobná,“ chlubí se druhý jmenovaný. Oněch rekordů bylo ovšem dle Šuffnera, jenž zastává funkci šéfa celého FTMO, mnohem víc: „Jeden z traderů ze Španělska, který je s námi už řadu let, loni dosáhl mety 100 výplat. Další z traderů za zhruba měsíc získal necelý milion dolarů, tedy přes 22 milionů korun.“

Pozoruhodný je i příběh jednoho afrického tradera, který, jak prozrazuje Vašíček, vydělané peníze neshrábnul takříkajíc jen pro sebe, ale naopak díky nim udělal i něco pro své okolí. „Nedávno se nám pochlubil tím, že díky výdělkům z FTMO byl schopen pro svoji vesnici vybudovat malou fotovoltaickou elektrárnu. A díky tomu získal i lepší přístup k internetu. To jsou pro nás příběhy, díky kterým víme, že to, co děláme, zdaleka nemá smysl jen z hlediska byznysu,“ zdůrazňuje technický šéf společnosti.

Vašíček dále podotýká, že v loňském roce přišlo na stránky FTMO zhruba o polovinu víc lidí než předloni. Velkou zásluhu na tom měli jeho američtí klienti – v USA totiž počet traderů narostl meziročně o masivních 200 procent. Zároveň platí, že se o dění na forexovém, respektive devizovém trhu čím dál více zajímají i ženy. Každý čtvrtý návštěvník, jenž web této české platformy otevře, je totiž zástupcem, či snad lépe řečeno zástupkyní právě něžného pohlaví.

Neusnout na vavřínech

Navzdory rekordně úspěšnému roku 2022 si jsou Vašíček a Šuffner vědomi skutečnosti, že má-li se počet uživatelů FTMO nadále zvyšovat, je potřeba nastavenou laťku neustále posouvat směrem vzhůru a poskytovat traderům co nejvíce relevantních informací. Jedině tak se totiž budou moci jejich rozhodnutí ohledně toho, na kterou měnu v daný okamžik ,vsadit‘, dát považovat za dostatečně kompetentní.

Vloni si dle Vašíčka například oblíbili takzvaný ekonomický kalendář, jenž je dopředu spravuje mimo jiné o tom, jaké nové statistiky instituce a úřady v příštích dnech zveřejní či k jakým důležitým makroekonomickým událostem, majícím potenciál finanční trhy nějak zásadně ovlivnit, dojde. Díky němu si tak mohou zavčas nastavit patřičnou obchodní strategii.

A s podobnými vychytávkami hodlají ve FTMO přicházet i do budoucna. „I přes všechen růst a úspěch je pro nás zkrátka stále zásadní to, co od počátku – poskytovat co nejlepší platformu pro tradery. I proto stále rozšiřujeme spektrum podobných funkcí a vlastních produktů, které budeme zdokonalovat i v tomto roce,“ slibuje na závěr Šuffner.

Oprava

V předchozí verzi článku bylo mylně uvedeno, že člověk, který během jednoho měsíce vydělal díky FTMO téměř jeden milion dolarů, byl tím samým, jenž ve své africké vesnici vybudoval solární elektrárnu. Ve skutečnosti ovšem šlo o dvě zcela jiné osoby. Za tuto nepřesnost se velice omlouváme.