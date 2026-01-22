Ber, dokud můžeš. Je boom umělé inteligence poslední šancí zbohatnout, než AI vezme lidem práci a peníze ztratí hodnotu?

Mnozí v Silicon Valley dlouho věřili, že technologie otevírají neomezené možnosti. Tamní představy se ale začínají měnit spíše v noční můru. Je nástup umělé inteligence poslední šancí zbohatnout dřív, než AI převezme práci i příjmy a učiní peníze bezcennými? Podle tohoto scénáře se technologické elity stanou malou skupinou s obrovským bohatstvím, zatímco většina lidí přijde o možnost si vydělat.
Jak píše list The Wall Street Journal (WSJ), už jen samotná existence této myšlenky vysvětluje rostoucí napětí v Kalifornii. Ať už jde o hnutí za zdanění miliardářů, krizi dostupného bydlení či pocit, že střední třída je stále nedosažitelnější.
Vše výše uvedené podporují kroky Elona Muska, vzestup Sama Altmana z OpenAI i varování Daria Amodeie z Anthropicu před masivními přesuny pracovních míst připomínající Velkou hospodářskou krizi. „Ten přechod bude drsný. Čekají nás radikální změny, sociální nepokoje a obrovská prosperita,“ zmínil nedávno Musk a záhy dodal, že takový scénář lze přitom označit ještě jako optimistický.
Konec amerického ideálu osobního úspěchu?
Historie je plná technologických boomů, které vytvořily nové vítěze i poražené. Současné debaty ale vykreslují zcela odlišnou budoucnost. Mluví se o masivních ztrátách pracovních míst kvůli automatizaci a potřebě nepodmíněného základního příjmu.
Není ovšem jasné, zda je o něco podobného vůbec zájem, protože to naprosto odporuje americkému ideálu osobního úspěchu. Koneckonců i sám šéf OpenAI Altman byl sice dříve z takového příjmu nadšený, ale následně otočil a nyní říká, že lidé potřebují mít možnost rozhodovat o sobě a mít pocit, že mohou ovlivnit svoji budoucnost.
Pakliže peníze skutečně ztratí význam, mohou podle Muska sehrát klíčovou roli vzácná aktiva jako třeba umění. Jeho vize světa totiž počítá s roboty, kteří převezmou fyzickou práci, zatímco lidstvo se bude snažit držet krok s AI v oblasti myšlení. Výsledkem má být „univerzální vysoký příjem“ a éra hojnosti. Nedávno se dokonce v souvislosti s danou problematikou nechal slyšet, že by se lidé vlastně ani neměli stresovat spořením na důchod, protože AI zajistí zdravotní péči i zábavu.
Tato slova přitom přicházejí od muže, který si jako šéf Tesly nárokoval odměnu v hodnotě bilionu dolarů – prý ne kvůli penězům, ale za účelem zachování kontroly nad firmou proti „pomýleným aktivistickým investorům“.
Poslední šance
Že vše výše zmíněné může působit, jako by se bohatí snažili svůj majetek ještě více znásobit? Vlastně ano, a tak ani není divu, že technologickou komunitu v San Francisku prostupuje atmosféra v duchu hesla „zbohatni teď, nebo zemři“.
„Tohle je poslední šance vybudovat mezigenerační bohatství. Musíte vydělat peníze teď, než se stanete součástí nižší třídy,“ cituje WSJ mladíka z prostředí tamních AI startupů Sheridana Clayborna.
Jak americký list dále podotýká, ve stejnou chvíli se na sociálních sítích začaly šířit fámy, podle nichž měl něco podobného tvrdit i šéf Nvidie Jensen Huang. V dotčeném příspěvku měl varovat, že „období 2025 až 2030 může být poslední velkou šancí běžných lidí vybudovat skutečné bohatství díky technologiím“. Jak se ovšem později ukázalo, nebyla to pravda, uvádí WSJ.
Nedávná Huangova veřejná vystoupení naopak zdůrazňují potenciál AI jako síly, která může technologie zpřístupnit širšímu okruhu lidí: „Budeme mít přebytek zdrojů a věcí, které dnes považujeme za cenné, ale v budoucnu už takovou hodnotu mít nebudou, protože budou automatizovány.“
„Mega“ IPO se blíží
Oddělit fakta od fikce je v dnešní době čím dál těžší. Technologie se vyvíjejí tak rychle a nečekaně, že mnohdy připomínají příběhy ze sci-fi filmů. Přitom investoři do AI mají podle WSJ nesčetně důvodů doufat, že jejich sázky nejsou jen jednorázovým jackpotem jedné generace, nýbrž událostí, která se odehraje jednou za historii lidstva. K tomu přispívá i očekávání, že AI firmy jako OpenAI či Anthropic brzy vstoupí na burzu a vytvoří další vlnu milionářů.
Realitní makléř Rohin Dhar právě v reakci na očekávanou vlnu „mega“ IPO na síti X napsal: „Dovolím si navrhnout, abyste si koupili dům v San Francisku ještě předtím, než se to stane.“ Jeho samotného prý k investicím do nemovitostí přivedla víra, že nové AI bohatství rozpoutá realitní boom, jaký svět dosud neviděl. „Přichází matka všech technologických boomů,“ předpověděl vloni.