Lze vůbec smysluplně utratit bilion dolarů? Za obří odměnu si může Elon Musk koupit třeba všechny domy na Havaji

Nejbohatší muž světa Elon Musk může v následujících letech ještě výrazně zbohatnout. Akcionáři automobilky Tesla totiž schválili nový balík akcií, který může zakladateli a šéfovi firmy v příštích deseti letech vynést až 878 miliard dolarů, tedy asi 18,5 bilionu korun.
Pro získání této enormní částky bude ale Musk muset zařídit, že Tesla dosáhne hned několika důležitých milníků. Třeba tržní hodnota automobilky musí přesáhnout 8,5 bilionu dolarů (asi 179 bilionů korun), což představuje zhruba šestinásobný nárůst oproti její současné hodnotě. Další podmínkou je podle BBC například to, aby se do komerčního provozu dostal milion samořiditelných vozidel Robotaxi.
Musk rozhodně nemá obří odměnu jistou, jelikož splnění všech podmínek bude velmi komplikované. Pokud by k tomu ale opravdu došlo, z amerického podnikatele by se stal vůbec první dolarový bilionář na světě. Nabízí se přitom otázka – co si lze za takové těžce představitelné množství peněz vůbec koupit?
CNN například uvádí, že pokud by dolarový bilionář každou sekundu utratil 40 dolarů (asi 840 korun), trvalo by mu téměř 793 let, než by mu došly peníze. Za bilion dolarů by se zároveň dalo koupit každé auto prodané během jednoho roku ve Spojených státech, 333 nejmodernějších mrakodrapů na newyorském Manhattanu, zhruba dva tisíce superjachet Jeffa Bezose, všechny domy na americké Havaji nebo třeba celá společnost Coca-Cola včetně 12 plechovek tohoto nápoje pro všechny lidi na planetě. A pokud by se Musk nějakou náhodou rozhodl rozdat své peníze Čechům, každý obyvatel naší země by obdržel téměř dva miliony korun.
Tedy řečeno jinak, je zřejmé, že suma je natolik enormní, že její smysluplné utracení je takřka nemožné. Sám Musk se zatím k tomu, jak by s penězi naložil, nevyjádřil. I tak bude ale zajímavé sledovat, jak velkou částku nakonec doopravdy získá.