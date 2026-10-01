Křišťálová Lupa letos dává prostor startupům, AI i globálním projektům

Od online služeb a médií přes e-commerce až po umělou inteligenci a technologické projekty. Letošní, už 21. ročník ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu, ukazuje šíři českého online prostředí.
Ve finálovém hlasování se letos utkává 140 projektů v 15 kategoriích. Internetová veřejnost může prostřednictvím webu ankety své favority vybírat v sedmi z nich, o vítězích dalších sedmi rozhodne odborná porota. Samostatnou cenu letos poprvé udělí také studentská porota ČVUT.
AI a startupy nově dostávají vlastní prostor
Proměnu českého digitálního prostředí odrážejí také dvě nové kategorie odborné poroty – AI projekt a Startup roku. Vedle nich zůstávají součástí ankety i tradiční kategorie jako jsou Projekt roku, Osobnost roku, Mladá krev, Globální projekty českých tvůrců nebo Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace.
České vysoké učení technické v Praze se letos stalo strategickým partnerem ankety. Studenti ČVUT budou vybírat vítěze vlastní ceny z projektů nominovaných v kategoriích odborné poroty, s výjimkou Osobnosti roku.
Od humanoidní robotiky po kvantovou síť
Pestrost současného českého technologického prostředí dobře ukazují například nominace na Projekt roku. Mezi deseti finalisty jsou vstup Alzy na trh humanoidní robotiky, BottleCap AI, Donio, Mews, Moravec.cz, Portál občana, prodej aplikace Rouvy, projekt Přijímačky na školu, spuštění národní páteřní kvantové sítě nebo vítězství Heureky v soudním sporu s Googlem.
Také nominace na Osobnost roku propojují technologický byznys, média, vývoj i další oblasti českého internetu. O cenu se letos ucházejí Apolena Rychlíková, Daria Hvížďalová, Eva Pavlíková, Jindřich Fáborský, Josef Průša, Lukáš Klučka, Michal Pěchouček, Pavlína Louženská, Tomáš Čupr, Tomáš Mikolov a Zdislava Pokorná.
Veřejnost vybírá v sedmi kategoriích
Do hlasování se může zapojit také internetová veřejnost. Ta rozhoduje o vítězích v sedmi kategoriích:
- Internetové obchodování
- Nástroje a služby
- Online video
- Podcast roku
- Zájmové weby
- Zpravodajství a publicistika
- Influencer
Hlasovat můžete do 31. října 2026 prostřednictvím webu ankety Křišťálová Lupa. Slavnostní vyhlášení výsledků 21. ročníku se uskuteční 24. listopadu v prostorách ČVUT v Praze.
Anketu Křišťálová Lupa 2026 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Partnerem kategorie je Quantcom. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz. Marketingovým partnerem je LCG New Media a produktovými partnery jsou EasyEvent a Vinařství Válka. Anketa probíhá za podpory ČVUT.