Hype pomine, ale kolem AI se svět technologií bude točit i nadále, soudí čeští byznysoví lídři

Přestože rok 2026 začal doslova jen před několika málo dny, řada českých lídrů má o jeho vývoji, minimálně z byznysově-technologického pohledu, již docela jasno. Trh jako takový čeká konsolidace a změna rolí, zapojení nástrojů umělé inteligence bude ještě intenzivnější a technologie samotná spolehlivější, neboť by z její strany mělo ubýt „halucinací“.
Zájem investorů o tuto slibně se rozvíjející oblast přetrvá, ačkoliv onen „hype“, jakého jsme byli svědky v předchozích letech, patrně zčásti opadne. Hlavními „buzzwordy“ nadcházejících dvanácti měsíců pak budou AI agenti, respektive jejich rozvoj. Čím dál častěji ale přijde na přetřes i téma legislativy a bezpečnosti ve vztahu k umělé inteligenci.
Přicházíte v práci do styku s umělou inteligencí?
„AI se bude dál posouvat směrem k větší autonomii, a to od nástrojů, které čekají na instrukce, až po systémy, které chápou kontext a umí plánovat,“ říká v komentáři pro Euro.cz Filip Mikschik, šéf a zakladatel pracovní platformy StartupJobs.
Dojde letos k oznámení o vyvinutí takzvané obecné umělé inteligence (AGI), jež by právě takovými vlastnostmi oplývala? „Spíš než jedno dramatické oznámení AGI očekávám sérii kroků, které budou působit jako AGI. AI bude spolehlivější, samostatnější a převezme komplexnější úkoly. Pořád to ale bude technologie, kterou musíme řídit a rozumět jejím limitům. Ještě nějakou dobu bude člověk ten, kdo celé flow spouští a definuje,“ dodává Mikschik.
Kdo s implementací začne ihned, bude mít nedostižný náskok
Dle Michala Šmídy, CEO RockawayQ, což je investiční divize spadající pod skupinu Rockaway Capital zaměřená na podporu technologických firem, které vyvíjí softwarová řešení postavená právě na bázi umělé inteligence, se klíčovými tématy letošního roku stanou problematika AI řízení výroby, kybernetická bezpečnost, inteligentní energetika a edge computing. Je přesvědčen, že firmy, jež začnou inkriminované technologie systematicky zavádět už dnes, získají v příštích dvou letech náskok, který se bude jen velmi obtížně dohánět.
„Chytré továrny budoucnosti budou především flexibilnější, předvídavější a více propojené. AI nebude ,revolucí‘, ale standardní součástí průmyslového ekosystému, podobně jako robotika o generaci dříve,“ míní.
Zásadní změnou si podle Šmídy projdou dodavatelé průmyslových technologií. Šéf RockawayQ je toho názoru, že „z jednorázových providerů se stanou dlouhodobí systémoví partneři, kteří dokážou převzít zodpovědnost za integraci, provoz i průběžné ladění AI systémů“. Pracovníky zastávající technologické role – což jsou typicky AI inženýři, datoví specialisté, ale i odborníci na zmíněnou bezpečnost – budou firmy poptávat ve velkém.
Hodnota seniorních pracovníků vzroste
V souvislosti s vyšší poptávkou po konkrétních typech odborníků se nabízí otázka, jaká část práce zůstane i nadále, či alespoň v letošním roce, „výhradně lidská“ a které oblasti se naopak stanou doménou AI agentů a robotů? Zakladatel a šéf Productboardu, jednoho z prvních českých jednorožců, Hubert Palán má v tomto ohledu docela jasno: „Lidské zůstane vše, co vyžaduje formulaci problému, volbu vhodného postupu, stanovení priorit a převzetí odpovědnosti. Automatizovat naopak půjde opakující se a na datech založené úkoly, třeba sumarizaci, analýzu nebo přípravu prvních návrhů.“
Palán je přesvědčen, že ačkoliv umělá inteligence dokáže zpracovat a shrnout obrovské množství informací, zatím stále neumí uvažovat konzistentně a nemá schopnost držet jednotnou logiku, v důsledku čehož podle něj občas propojuje informace tak, jak by to člověk v dané situaci neudělal. O to větší důraz pak bude kladen na seniorní pracovníky, aby dokázali rozlišit, kdy se využití umělé inteligence vyplatí a kdy naopak nikoliv.
„Hodnota seniorních rolí poroste, protože to budou právě oni, kdo musí vybrat oblasti, kde AI dává smysl, nastavit požadovanou úroveň kvality a sladit směřování napříč vývojářskými týmy. Junioři budou potřebovat AI gramotnost, schopnost pracovat s nástroji založenými na agentech, psát základní testovací scénáře a rozumět jejím limitům. A protože růst AI produktů obvykle znamená přechod od malého jádrového týmu vývojářů ke specializovaným skupinám, bude role seniorů klíčová pro udržení směru a konzistence,“ tvrdí Palán.
Evropě přibývají talenti
Že si budou muset firmy za zkušené seniorní pracovníky letos připlatit“, je z výše uvedeného zcela zřejmé. Ve srovnání s americkými startupy by na tom ale i nadále měly být z hlediska celkových nákladů o něco lépe. Alespoň si to myslí Petr Šmíd, generální partner Rockaway Ventures, podle kterého je zde předpoklad, že i v nadcházejících měsících bude docházet k prohlubování paradoxu, kdy zdejší podniky budují svoji přítomnost v USA už ve velmi rané fázi, zatímco jejich inženýrské týmy zůstávají v Evropě.
„Důvod je pragmatický: evropští inženýři, obzvláště ti z CEE, jsou výrazně levnější než v San Franciscu nebo New Yorku, a zároveň vykazují vyšší loajalitu. Přál bych si, aby tento trend dál sílil a startupy si ponechávaly své inženýrské jádro i centrálu v Evropě, i když expandují na americký trh,“ podotýká v komentáři pro naši redakci.
Dalším fenoménem, který se podle Šmída začíná projevovat, je pozitivní „cirkulace talentu“. Co si pod tímto termínem představit? Ve skutečnosti nic jiného, než že ačkoliv USA i nadále zůstávají silným magnetem, čím dál víc zkušených zakladatelů, kteří uspěli v zahraničí, se vrací do Evropy, kde zakládají nové firmy nebo investují zpět do místního ekosystému. „Report State of European Tech ukazuje, že více než polovina globálních zakladatelů vnímá budování firmy v Evropě jako součást své mise, a já věřím, že tento trend bude v roce 2026 dál posilovat,“ dodává.
Splaskne, či nesplaskne?
Jedním z hlavních témat, které v souvislosti s umělou inteligencí v posledních měsících rezonuje, je vytvoření jakési tržní bubliny kolem této technologie, jejíž splasknutí by mohlo mít dalekosáhlé důsledky nejen na samotné odvětví, nýbrž na ekonomiku jako takovou. Zda něco podobného skutečně hrozí, či nikoliv, se přitom odborníci a analytici neshodnou.
„Já sám na to mám dva pohledy,“ přiznává Mikschik a pokračuje: „Ten investiční vidí valuace ztrátových firem v nebesích, přičemž tam k určité korekci zřejmě dojde. Druhý pohled je ale technologický. Ta technologie už je venku, funguje a v mnoha případech je velmi produktivní. Ta nám nezmizí. Navíc ji provozují giganti, kteří případné výkyvy ustojí. Takže o AI se budeme bavit i za rok. Jen možná žebříček top poskytovatelů bude obsahovat úplně jiná jména než dnes.“
Podobně na celou záležitost nahlíží i Lukáš Vršecký, spoluzakladatel mobilní aplikace Patron GO, která svým uživatelům pomáhá k efektivnějšímu nakládání s osobními financemi. „Ke splasknutí nedojde, ale spíše k odfiltrování šumu. Hype zmizí, ale AI nikoliv. Ustojí to firmy, které mají data, distribuci a jasné use-cases. Podle mě je to podobné jako internet v roce 2000. Nejdřív to splasklo a přišla trochu ,kocovina‘, pak skutečná revoluce napříč světem,“ uzavírá.