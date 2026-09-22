Retro kvíz: Od faxu po jehličkovou tiskárnu. Pamatujete na starou kancelářskou techniku?

Před nástupem internetu, cloudových úložišť a dalších moderních komunikačních nástrojů se zaměstnanci firem po celém světě museli spoléhat na řadu dnes již překonaných zařízení a formátů. Dokumenty se ukládaly na různá přenosná média s velmi omezenou kapacitou a kancelářská technika měla často rozměry, které by se dnes na běžný pracovní stůl možná ani nevešly. Některé z těchto technologií přitom ještě donedávna zůstávaly součástí každodenního pracovního života.
Pamatujete si, kolik dat se vešlo na disketu nebo jak fungoval fax či staré kancelářské telefonní ústředny? A víte, jaké možnosti nabízely první zapisovatelné kompaktní disky nebo co umožňovaly jehličkové tiskárny? Čeká vás 12 otázek, které prověří nejen vaše vzpomínky na technologie z kanceláří minulých desetiletí, ale i znalosti jejich méně známých funkcí a vlastností.
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