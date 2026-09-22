Menu Zavřít

Retro kvíz: Od faxu po jehličkovou tiskárnu. Pamatujete na starou kancelářskou techniku?

Light
Jan Boháč
Dnes
Fax
Autor: Shutterstock

Diskety, fax, videokazety, klasické počítačové monitory nebo jehličkové tiskárny. To všechno ještě před několika desítkami let patřilo k běžnému vybavení kanceláří a firem. Postupem času ale všechny tyto technologie zmizely nebo se proměnily k nepoznání. Některé z nich jsou tak už jen vzpomínkou na dobu, kdy i zdánlivě jednoduché úkony zabíraly výrazně více času než dnes.

Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Před nástupem internetu, cloudových úložišť a dalších moderních komunikačních nástrojů se zaměstnanci firem po celém světě museli spoléhat na řadu dnes již překonaných zařízení a formátů. Dokumenty se ukládaly na různá přenosná média s velmi omezenou kapacitou a kancelářská technika měla často rozměry, které by se dnes na běžný pracovní stůl možná ani nevešly. Některé z těchto technologií přitom ještě donedávna zůstávaly součástí každodenního pracovního života.

Pamatujete si, kolik dat se vešlo na disketu nebo jak fungoval fax či staré kancelářské telefonní ústředny? A víte, jaké možnosti nabízely první zapisovatelné kompaktní disky nebo co umožňovaly jehličkové tiskárny? Čeká vás 12 otázek, které prověří nejen vaše vzpomínky na technologie z kanceláří minulých desetiletí, ale i znalosti jejich méně známých funkcí a vlastností.

A pokud vás podobné kvízy baví, na tomto odkazu naleznete také všechny další, které jsme na Euro.cz dosud publikovali.

Další kvízy

Zobrazit všechny

Témata:

Anketa

Využíváte LinkedIn?

Zobraz výsledek


Czech Internet Forum: využijte zvýhodněné vstupné do 30. září
VÍC INFO