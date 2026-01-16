Věřte mi, bez AI to nepůjde, říká šéf JPMorgan. Banka sype do technologií miliardy, aby neztratila náskok před fintechy

S nástupem výsledkové sezony velkých bank se pozornost analytiků soustředí nejen na zisky, ale i na technologické investice. Mezi nejvýraznější mediální vystoupení přitom patřil komentář šéfa JPMorgan Chase Jamieho Dimona, který během zveřejňování nejnovějších finančních ukazatelů jeho společnosti zdůraznil, že banka hodlá masivně investovat do umělé inteligence a technologií, aby si udržela náskok před konkurencí.
Rovněž podotkl, že JPMorgan nesoutěží pouze s tradičními bankovními giganty, nýbrž i fintechy, jako jsou Stripe, SoFi nebo Revolut. Cílem přitom není jen krátkodobé snižování výdajů, ale zajištění dlouhodobého náskoku. „Nechceme jen plnit nějaký rozpočtový cíl a pak se za deset let ptát, proč banka JPMorgan zůstala tak pozadu,“ poznamenal jeden z nejvlivnějších světových obchodních lídrů.
Klíčová příležitost
JPMorgan v posledních letech výrazně rozšiřuje využití umělé inteligence napříč celou firmou, její roční technologický rozpočet se vloni pohyboval kolem 18 miliard dolarů (více než 370 miliard korun). Letos by se měly tyto výdaje navýšit o dalších 9,7 miliardy (zhruba 202 miliard korun), což dle serveru Business Insider vyvolává otázky ohledně očekávané návratnosti investic.
Dimon nicméně konkrétní částku, která bude směřovat přímo do AI, upřesňovat nechtěl, což zdůvodnil tím, že by něco takového mohlo banku vystavit konkurenční nevýhodě. Zároveň se nechal slyšet, že právě v umělé inteligenci vidí obrovský potenciál.
AI by podle jeho slov měla v budoucnu výrazně zvýšit efektivitu fungování banky, přestože návratnost velkých technologických investic se často měří obtížně. „Potřebujeme mít nejlepší technologie na světě. To přitahuje investice, zvyšuje marže a posiluje konkurenceschopnost,“ zdůraznil Dimon, ačkoliv vzápětí přiznal, že vysoké výdaje mohou celkem pochopitelně vyvolávat obavy. Na druhou stranu jsou ale podle něj nezbytné a přinášejí obrovské příležitosti.
Interní platforma a školení zaměstnanců
Vedení největší americké banky podle aktiv rovněž nedávno oznámilo, že přestane využívat externí poradce pro hlasování akcionářů v USA. Místo nich spustí vlastní AI platformu s názvem Proxy IQ, která bude podporovat rozhodování akcionářů.
Kromě toho JPMorgan investuje do interních školení, díky nimž se desetitisíce zaměstnanců naučí, jak efektivně využívat AI nástroje v každodenní práci. Mladší pracovníci mají podle vedení získávat první manažerské zkušenosti spravováním činností autonomních agentů neboli botů.
To vše naznačuje, že rok 2026 by mohl být pro AI v bankovnictví přelomový – jak ostatně předvídají i odborníci. Technologie se má rozšířit napříč sektorem a výrazně proměnit pracovní role i fungování samotných bankovních domů. To staví finanční ústavy do přímého souboje s hedge fondy a velkými technologickými firmami o kvalifikované zaměstnance. Dle Dimona přitom platí, že banky, které do AI neinvestují dnes, riskují, že se za několik let ocitnou výrazně pozadu za svou konkurencí.