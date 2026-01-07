Menu Zavřít

Sériová výroba mozkových čipů i plně funkční Starship. Musk věří v úspěšný rok a opakuje myšlenku, že všichni žijeme v simulaci

Miliardáři
Jan Boháč
Dnes
Zakladatel Tesly Elon Musk
Autor: Photo Agency / Shutterstock.com
  • Elon Musk chce letos zahájit sériovou výrobu mozkových čipů Neuralink. Kromě toho ale v rámci svých dalších firem plánuje rovněž zvýšení produkce autonomních taxíků Cybercab a dosažení plně opakované použitelnosti rakety Starship
  • Velmi ambiciózní plány se mají nejbohatšímu muži světa splnit, protože podle jeho názoru pravděpodobně všichni žijeme v simulaci
  • Musk svá tvrzení dokládá třeba tím, že loňský rok byl pro něj plný velkých a zásadních událostí
  • Americký podnikatel má, nehledě na své mediální výstřelky, našlápnuto k tomu, aby se letos stal prvním bilionářem na světě

Nejbohatší muž světa Elon Musk je bezpochyby velmi výraznou osobností se spoustou příznivců i odpůrců. Ani ti druzí mu ale rozhodně nemůžou upřít, že jeho život je velmi zajímavý a odehrává se v něm spousta působivých úspěchů i velkých nezdarů, které dokážou snadno přitáhnout pozornost takřka celého světa. Stačí si ostatně vzpomenout na rok 2025. 

Hned na jeho začátku Musk vystoupal prakticky až do Bílého domu, kde často stál po boku staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jejich velmi blízký vztah se ovšem záhy velkolepě rozpadl, načež si oba začali přes sociální sítě posílat velmi ostré a nepřátelské vzkazy.

Musk spustil vlastní verzi Wikipedie. Články píše AI, má „ukazovat pravdu a nic než pravdu“ a jednou ji chce vyslat do vesmíru
Přečtěte si také:

Musk spustil vlastní verzi Wikipedie. Články píše AI, má „ukazovat pravdu a nic než pravdu“ a jednou ji chce vyslat do vesmíru

Stejně zajímavý byl podle listu The Wall Street Journal (WSJ) uplynulý rok i v Muskových firmách. Tržní hodnota Tesly sice dosáhla nového maxima, avšak dodávky elektromobilů klesly druhý rok po sobě, za čímž stály zejména špatné výsledky v Evropě. A živo bylo také ve společnosti xAI, jejíž umělá inteligence Grok o sobě prohlásila, že je „mechanický Hitler“, a publikovala spoustu rasistických, antisemitských či nacistických příspěvků. I tento problém ovšem Musk dokázal překonat, načež se nyní snaží pro xAI získat investice ve výši několika miliard dolarů, aby mohla firma konkurovat OpenAI a Googlu.

Všichni jsme na mimozemském Netflixu

Právě bouřlivý vývoj událostí (nejen) v posledním roce je jedním z důvodů, kvůli nimž si sám Musk myslí, že všichni žijeme v simulaci. Tuto odvážnou teorii poprvé vyslovil už na technologické konferenci v roce 2016. „Lidstvo je zjevně na cestě ke hrám, které budou nerozeznatelné od reality. Zdá se mi tedy, že pravděpodobnost, že se nacházíme ve skutečné realitě, je zhruba jedna ku miliardě,“ řekl tehdy zakladatel SpaceX.

Svoji myšlenku následně zopakoval ještě mnohokrát – konkrétně třeba loni v prosinci, kdy podle Financial Times uvedl, že šance, že žijeme v simulaci, je „docela vysoká“. Právě s tím totiž podle něj souvisí fakt, že pokud by naše realita doopravdy byla simulací, byla by tato simulace zastavena, pakliže by začala být pro diváky nudná.

Musk si mne ruce. Tesla na něj znovu sází jako na klíčovou postavu své budoucnosti a neváhá za to platit desítky miliard dolarů
Přečtěte si také:

Musk si mne ruce. Tesla na něj znovu sází jako na klíčovou postavu své budoucnosti a neváhá za to platit desítky miliard dolarů

„Můžeme se na to dívat tak, že jsme seriálem na mimozemském Netflixu, a tento seriál bude pokračovat pouze tehdy, pokud bude naše sledovanost dobrá. Co se týče předpovídání budoucnosti, domnívám se, že nejpravděpodobněji dojde k těm nejzajímavějším věcem ze všech. Máme totiž jediný cíl – udržet náš život zajímavý,“ vysvětlil vlastní teorii výstřední vizionář.

Kromě událostí ve svém životě se americký miliardář snažil tuto teorii obhájit i s pomocí dění okolo současného šéfa Bílého domu: „Prezident Trump svoji funkci napoprvé neobhájil, druhé funkční období získal až o čtyři roky později. Je to jako klasický dějový oblouk – zpočátku vzestup, následně sestup a poté opětovný vzestup. Pokud byste se drželi mé teorie, že nejzajímavější výsledek je nejpravděpodobnější, pak přesně toto byl nejpravděpodobnější výsledek.“

Domněnku o životě v simulaci každopádně Musk nevztahuje jen k událostem minulým, ba naopak se ji snaží využít i pro odhad dalšího vývoje. Třeba pro letošní rok si americký podnikatel stanovil některé velmi ambiciózní cíle, kam patří mimo jiné zahájení sériové výroby mozkových čipů, zvýšení produkce autonomních taxíků Cybercab a dosažení plné opakované použitelnosti rakety Starship. Splnění všech těchto milníků bude velmi náročné, avšak Musk opakuje, že by k tomu mělo dojít právě proto, jelikož se jedná o tu nejzajímavější variantu budoucnosti.

MM26_AI

Musk bude dále bohatnout

Bez ohledu na to, co si o Muskově teorii o „mimozemském Netflixu“ mohou lidé myslet, faktem je, že s čím dál větší pravděpodobností se tento rodák z jihoafrické Pretorie letos stane vůbec prvním člověkem na světě, jehož jmění dosáhne hodnoty jednoho bilionu dolarů (téměř 21 bilionů korun). Tomu by mohl pomoci třeba očekávaný vstup SpaceX na burzu, ale i prosincové rozhodnutí Nejvyššího soudu státu Delaware, který Muskovi umožnil získat odměnu v podobě akcií Tesly, jež mají v současnosti hodnotu kolem 140 miliard dolarů (asi 2,9 bilionu korun).

Lze vůbec smysluplně utratit bilion dolarů? Za obří odměnu si může Elon Musk koupit třeba všechny domy na Havaji
Přečtěte si také:

Lze vůbec smysluplně utratit bilion dolarů? Za obří odměnu si může Elon Musk koupit třeba všechny domy na Havaji

Představit si takto velké množství peněz je velice obtížné. Vědět, jak je smysluplně utratit, je dozajista ještě těžší, ne-li nemožné. Ostatně, možná jsou to právě podobné úvahy, které Muska přivádějí k myšlence, že skutečně všichni žijeme v simulaci, dodává WSJ. 

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Měli byste zájem o zaměstnanecké akcie, kdyby je vaše firma nabízela?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Poznáte, jakými automobily jsme jezdili za dob socialismu?
1/12 otázek
Spustit kvíz