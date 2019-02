Zástavní právo smluvní

Zástavní právo smluvní je nástrojem k zajištění dluhu pro případ, že by dlužník nebyl schopen včas a řádně splácet své závazky vůči věřiteli.

Pokud by k tomu v praxi skutečně došlo a nenašlo by se jiné řešení doplacení dluhu, pak by proběhlo exekuční řízení a zástava by mohla být například prodána ve veřejné dražbě.

Přednostně jsou z ní pak hrazeny pohledávky zástavního věřitele. Jde tak vlastně o právní formu pojistky vynaložených finančních prostředků, tedy zajištění půjčky či úvěru.

Věřitel zástavním právem smluvním zvyšuje šance na to, že když klient přestane splácet, dostane se k majetku a potažmo i k penězům, které mu konkrétní osoba dluží.

Zástavní právo smluvní je spojeno se spláceným dluhem. V případě, že je dluh kompletně zaplacen, samotná zástava zaniká.

Zástavní právo smluvní v katastru

Zástavní právo smluvní se nejčastěji užívá jako ochranný právní nástroj v realitní branži.

Zástavní právo smluvní musí být vždy zapsané v katastru nemovitostí, čímž je vždy dohledatelné a lze tak rychle a jednoduše zjistit, zda je danou nemovitostí ručeno.

Zástavní právo smluvní význam – příklad z praxe Zástavní právo smluvní zapsané v katastru nemusí sloužit pouze jako pojistka pro věřitele. Může v praxi posloužit například, když se dlužník bude chtít zastavené nemovitosti zbavit. Případný kupující na katastru snadno zjistí, že nemovitostí je ručeno.

Zástavní právo převod

Zástavní právo samostatně převoditelné není. Je pevně spjato se zastavenou věcí a s daným úvěrem. Zástavu nelze od věci oddělit jinak než zrušením, například u hypotéky splacením půjčené částky. Před koupí nemovitosti je proto důležité na katastru nemovitostí zkontrolovat, zda na ní nějaké zástavní právo nevázne.

Jinak zástavní právo automaticky přechází na vás jakožto nového majitele. Dopady při nesplácení hypotéky či půjčky si tak kupujete společně například s domem či bytem.

Zapamatujte si: Před převodem nemovitosti na nového majitele je vždy potřeba vyřešit staré zástavy a například je přednostně uhradit z kupní ceny.

Prodej či postoupení pohledávky se zástavním právem

Zástavní právo samo o sobě sice převoditelné není, ale pohledávka, která je chráněna zástavním právem, se může prodat nebo postoupit.

V praxi se jedná o běžné případy. Banky i jiní věřitelé tak často postupují. Pokud se jim nechce od problémových dlužníků peníze složitě vymáhat, tak pohledávku prodají inkasní společnosti.

