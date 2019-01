Zakladatel Climaxu Jakubec: Věděl jsem, že firmu předám někomu schopnějšímu

I v Česku se může odehrát americký sen. Montér žaluzií Miroslav Jakubec nebyl v devadesátých letech spokojený s tím, že musí šetřit malému synovi rok na boty, a rozhodl se začít podnikat, aby vydělal nějaké peníze. Dnes je to majitel jedné z největších firem v Evropě prodávajících žaluzie, rolety, pergoly a další sortiment z oboru.

Jakubec nikdy nic nezprivatizoval ani nezískal v restitucích. Svoji firmu vytáhl k miliardovému obratu a teď přemýšlí, jak ji ještě posunout dál. Součástí plánu je, že se vzdal místa ředitele a stal se podřízeným jednoho ze svých zaměstnanců. „Vždycky jsem věděl, že ve chvíli, kdy se tady objeví někdo, kdo bude schopný společnost řídit lépe než já, předám mu ji. Protože to, co jsme tady za 26 let vybudovali, je pro mě příliš cenné na to, abych to nějakou svoji ješitností kazil,“ říká v rozhovoru pro týdeník Euro.

Pokud se nepletu, váš podnikatelský příběh začal inzerátem v novinách, kde jste si přečetl, že shánějí montéry těsnění oken. Jak to tenkrát bylo?

Byl jsem tehdy v nouzi. Krátce ženatý, malý syn a peněz nebylo moc. Vydělával jsem tuším dva tisíce tři sta hrubého. Když jsme chtěli synovi koupit boty nebo oblečení, museli jsme spořit celý rok. Tehdy jsem si řekl: „Ne, takhle žít nebudu. Musím se umět postarat.“ Začal jsem se tedy poohlížet po jiné práci a našel jsem ten inzerát na montáže těsnění oken a dveří. Pak už to bylo jednoduché. Dostali jsme školení, rady, kde koupit nářadí, k tomu švédské těsnění, a pak už jsme vylepovali letáčky, dávali inzeráty a začali jezdit po zakázkách.

Jaká to byla práce?

Fyzicky dost těžká. Většinou jsme pracovali s velkými panelákovými okny, která měla svou váhu, a složitě se s nimi manipulovalo. Pracovali jsme čtrnáct i šestnáct hodin denně, někdy také o víkendech. Ale ten pocit, že jsme na vlastních nohou, byl skvělý.

