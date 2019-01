Chléb, hry a oblečení. Šéf Albi Kokeš startuje byznys s dámskou módou

Firmu Albi založil Antonín Kokeš s kamarádem před čtvrt stoletím a dnes je dnes největším prodejcem her, přání a dárkových předmětů v Česku.

Po úspěšné expanzi na slovenský a polský trh se Kokeš v roce 2013 rozhodl, že otevře pekárnu „s duší“. „Uvědomil jsem si, že tu nejsou hezké prodejny s pečivem, kombinované s kavárnou. Takové, jako jsou v Německu, ve Francii, ve Švýcarsku a dalších zemích. Prostě pěkná malá pekárna, kde si sednete a dáte si něco k jídlu a dobrou kávu,“ vysvětluje Kokeš. Dnes má Antonínovo pekařství čtyři pobočky v metropoli.

A Tony, jak ho někteří podřízení familiárně oslovují, mezitím rozšířil svůj podnikatelský záběr o další segment: oblečení. „Připravujeme nový byznys, dámskou módu pod značkou Kinoko. Půjde o funkční oblečení pro kombinaci města a sportu. Zatím jsme na začátku,“ říká Kokeš.

Jak jste se od her, přáníček a pekařiny dostal k oblečení?

Abych byl upřímný, nemám pocit, že je tu vysloveně díra na trhu. Mě spíš vždy něco napadne, a když se mi to líbí, zrealizuji to. Lidé se mne často ptají, kam na nápady chodím a já nemám odpověď. Prostě mne to napadne. Každopádně nemůžu dělat věci, ke kterým nemám vztah. Potřebuji vědět, že mne to bude bavit. V minulosti jsem měl třeba rozpracovaný projekt v počítačových hrách. Dávalo to smysl v souvislosti s naším podnikáním v oboru deskových her, začal jsem obcházet výrobce, vývojáře a další partnery. Ale jak jsem se do toho postupně nořil, uvědomil jsem si, že počítačové hry nehraji, nemám k nim žádným vztah a vlastně si ani nemám o čem povídat s lidmi, kteří je hrají. A to je rozdíl oproti ostatnímu, co dělám. Přání, grafické věci, stolní hry i chleba, vše mne od začátku bavilo.

Myšlenek mám v hlavě tisíc, ale jednou si prostě řeknu, že jdu do toho. Tak to bylo s oblečením. Vím, že to bude těžký byznys, možná nejtěžší ze všeho co dělám, i proto k tomu přistupuji s největším respektem. Začneme s dámským funkčním oblečením, protože ženy věnují oblékání více peněz i péče, takže je vhodné začít u nich. Pánské oblečení ale nezavrhuji, jen začneme s dámským sortimentem.

Budete šít v Asii?

Pokud to bude jen trochu možné, chci se tomu vyhnout. Z různých důvodů, jedním z nich je logistika. Chceme značku postavit na českých návrhářích, proto potřebujeme mít výrobu alespoň částečně tady. Hledáme výrobce v Čechách a některých zemích EU – v Rumunsku a Litvě. Moje vize v tomto segmentu se průběžně mění, je to úplně nový byznys, takže spousta věcí může být nakonec jinak. Každopádně první série oblečení je naplánována na letošní podzim, směřujeme to k říjnu.

Jak se značka bude jmenovat?

Bude to Kinoko. Původní název měl být Kokino, to je moje přezdívka z mládí, ale má i jisté negativní konotace a složitou výslovnost, tak jsme to změnili.

Antonínovo pekařství má momentálně čtyři prodejny. Připravujete další?

Brzy otevřeme pátou, naší vizí je mít v horizontu pěti let deset pekáren v Praze. Stále v některých městských částech cítíme poptávku, deset mi přijde jako rozumné číslo. Přicházejí nabídky i z jiných měst, ozývají se zájemci o franšízu, jejíž koncept jsme nedávno dokončili. Chceme tomu dát čas, zatím to nenabízíme masově, ale je možné, že během roku dvou v regionech něco franšízově otevřeme.

Celý rozhovor najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 3. ledna. V elektronické verzi ke stažení v App Store a na www.alza.cz/euro