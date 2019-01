Majitel Wikovu Wichterle: Jdeme na východ i na západ

Třiapadesátiletý geolog a strojírenský byznysmen Martin Wichterle na přelomu roku zahájil rozsáhlou expanzi. Nedaleko Moskvy otevřel továrnu na výrobu převodovek, dohodl se na akvizici německého konkurenta a chystá společnou firmu, která bude opravovat převodovky po celém světě.

Slavné jméno mu přitom paradoxně vůbec nepomáhá. „Drtivou většinu našich zákazníků máme mimo české území a tam je to jméno známo pouze malé hrstce lidí. A nakonec i v Česku si ode mě podle jména nikdo nic nekoupí. Konkurence je nesmlouvavá,“ říká vnuk vynálezce kontaktních čoček Martin Wichterle.

Na podzim jste se začal angažovat v Nadačním fondu na podporu vědy Neuron. Proč jste se do toho pustil?

Byl jsem už předtím mecenášem. A loni se celý fond znovu skládal, někteří sponzoři odpadli. Vyšli z toho nakonec čtyři nebo pět zakladatelů. Je skvělé, že Neuron jede dál, protože je to unikátní nadace, která má obrovský smysl a schází se tam skvělí lidé. Takže jsem šťastný, že u toho můžu být.

Neuron má sice svoje vlastní řízení, ale my zakladatelé tomu pomáháme od shánění mecenášů až po organizační věci. Výherci, vybraní vědci, dostávají finanční podporu od soukromých osob, takže tam není žádný korporátní vliv, je to nezištné a má to čistého ducha.

Čistého ducha je v tuzemské společnosti určitě potřeba. Jak se jako aktivní podporovatel neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše díváte na současnou politiku?

Je důležité, abychom našli, co lidi spojuje. A i když ve státě logicky existují odlišné názory, snaha nás všech a zejména politiků by měla být taková, aby hledali společné jmenovatele a pokoušeli se najít cestu pro všechny, kdo v této společnosti existují. Odpovědnost leží na politických představitelích, ale nejen na nich. Nakonec i na každém z nás.

Celý rozhovor najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 14. ledna. V elektronické verzi ke stažení v App Store a na www.alza.cz/euro.