Více řepky do Lovosic. Dceřiný podnik Agrofertu chce navýšit výrobu

Projekt s názvem „Intenzifikace výroby rostlinných olejů“ předložil Preol k posouzení Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Zahájil tím řízení o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), které je prvním z řady povolovacích řízení. Kapacita závodu se má zvýšit ze stávajících 448 tisíc tun zpracovaného řepkového semene na 540 tisíc tun ročně. Mezi negativní dopady rozšířené výroby patří nárůst objemu železniční a silniční dopravy.

Po nevydařeném roce 2017, kdy vinou nepříznivých cen biopaliv na trhu spadl lovosický závod Preol do ztráty 89 milionů korun, se firma loni vrátila do kladných čísel. Loňský zisk podniku náležícího do holdingu Agrofert se vyšplhal na 164 milionů korun. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb stagnovaly na úrovni 5,3 miliardy korun.

Investice do rozšíření výroby je v současných podmínkách, v nichž se Agrofert nachází, pozoruhodná. Koncern vlastněný svěřenskými fondy bývalého majitele Andreje Babiše se totiž nachází pod tlakem kvůli klesající ziskovosti a rostoucímu zadlužení. Mnohé rozvojové projekty proto musel zastavit – včetně rozšíření obří drůbežárny ve Vodňanech či investic ve slovenské chemičce Duslo.

Problémů, kterým musí Agrofert čelit, je však více. Pokud se potvrdí podezření z porušení zákona o střetu zájmů, přijde o možnost čerpat provozní dotace a investiční pobídky. Vše bude záviset na konečném verdiktu auditorů Evropské komise. Dalším rizikem je ztráta možnosti ucházet se o veřejné zakázky, která by narušila hlavně výrobu biopaliv a lesnický byznys Agrofertu.

