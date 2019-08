Agrofert ukázal, že má co skrývat

Včerejší i dnešní zpravodajství zahltily informace o aktuálně zveřejněných výsledcích holdingu Agrofert, který prý určitě nepatří premiéru Andreji Babišovi. Agrárně-chemicko-potravinářskému kolosu klesl zisk, na dotacích získal stále velmi štědrých 1,8 miliard, o téměř osm miliard více než loni zvýšil své zadlužení u převážně asijských bank a bez zajímavosti není ani to, že zatímco počet krav a drůbeže v majetku dceřiných firem stagnoval, množství holdingových prasat se zdvojnásobilo. To může po letech úpadku nasvědčovat o oživení na trhu s vepřovým.

Celkově to však není žádná sláva. „Stav majetku koncernu lze celkově označit za uspokojivý,“ konstatuje suše v úvodu předseda představenstva Zbyněk Průša. To opravdu nejsou slova vedoucího manažera sebevědomé rostoucí firmy, která navzdory zpomalující se ekonomice hledí do budoucnosti s optimismem, protože si je vědoma vlastní stability, kvalitní produkce s vysokou přidanou hodnotou i absence nášlapných min v účetnictví.

Více než všechna čísla či konstatování představenstva však o kondici i sebehodnocení holdingu vypovídá jeden zdánlivě bezvýznamný fakt. Výroční zprávu tentokrát neposlal Agrofert do obchodního rejstříku ve strojově čitelné podobě, ale jako scan vytištěné verze. Podobně vypadala výročka naposledy a roce 2005. Už o rok později si však dal Agrofert na grafické podobě zprávy mimořádně záležet a s pomocí funkce Ctrl+F lze od té doby rychle a snadno najít jakoukoliv kapitolu v kterémkoliv vydání.

Přečtěte si:

Málo peněz? Obrana škrtá první obchody

Přestože do oprav systémů 2K12 KUB šly v posledních letech stovky milionů, před leteckým útokem dokáže ochránit jen čtyři objekty. ( Autor: Armáda ČR )

Tedy až do letoška. Smysl takového chování je přitom jediný. Znepříjemnit práci každému, kdo by se snad chtěl ve výsledcích Agrofertu vrtat. To novináře, pracovníky protikorupčních organizací nebo evropské vyšetřovatele samozřejmě neodradí, jen jim to hledání trochu prodlouží a znepříjemní. Přesto Agrofert nešetřil náklady na papír ani pracovní dobu jakéhosi asistenta, který 115stránkový dokument složitě a nesmyslně tiskl, pak zase skenoval, aby ho v takové podobě mohl odeslat do sbírky listin.

Pro mezinárodně působící prosperující společnost, kterou jeho zakladatel a „bývalý“ majitel vybudoval od nuly poctivou prací, jak se dlouhou dobu snaží Babiš prezentovat, je takového chování více než nedůstojné. Spíše se hodí k pochybným firmám s nejasnými vlastníky registrovanými kdesi v daňovém ráji s minulostí plnou podezřelých transakcí. A přesně k takovým jako by se Agrofert nyní veřejně přihlásil. „Nehrabejte se v našich záležitostech, máme co skrývat,“ říká nová verze výroční zprávy.

Čtěte další texty Jana Brože