Zadlužení Agrofertu u bank prudce narostlo, dosahuje už 44 miliard

Samotná výše zadlužení nemusí znamenat problém. Například vysoce ziskový ČEZ si může dovolit zadlužení okolo 150 miliard korun. Finanční analytici a bankéři proto sledují hlavně poměr dluhu k provoznímu zisku před odpisy – neboli EBITDA. Jenže právě tato EBITDA firemní skupiny Agrofert loni klesla na 11,7 miliardy korun. Dluh tak vychází na 3,7násobek provozního zisku před odpisy. Obecně platí, že od trojnásobku začíná být dluh pro firmu problém a od cifry 4 výše se již hovoří o předlužení.

Agrofert ve výroční zprávě zveřejnil seznam financujících bank a výši poskytnutých úvěrů. Hlavní změnou, která se loni odehrála, je splacení pětimiliardové půjčky u německé IKB Deutsche Industriebank. Nahradil ji podobně vysoký úvěr od konsorcia osmi bank, ve kterém nalezneme několik exotických jmen z Asie. Jmenovitě Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), The Korean Development Bank a United Taiwan Bank.

Otroci dotací. O závislosti Agrofertu na veřejné podpoře

Současně vzrostlo též zadlužení koncernu Agrofert u některých českých bank. Tak například Komerční bance ke konci loňského roku dlužil již 7,6 miliardy korun, o rok dříve to bylo necelých 3,5 miliardy. Dluh u ČSOB za rok narostl z 1,8 na 2,9 miliardy korun. Ještě jeden údaj ve výroční zprávě je zarážející: tři čtvrtiny dluhu spadají do kategorie krátkodobého dluhu, který je splatný do 12 měsíců.

Klíčový obor Agrofertu - výroba syntetických hnojiv - je v posledních letech pod tlakem kvůli nadbytku výrobních kapacit a snižování ziskových marží. Čistý zisk celého holdingu se propadl na jednu pětinu - ze 8,6 miliardy korun v roce 2015 na 1,7 miliardy korun v minulém roce. Kvůli nejasným vazbám na (bývalého) vlastníka Andreje Babiše navíc Agrofertu hrozí ztráta nároku na čerpání dotací, investičních pobídek i účast ve veřejných soutěžích.

