Pět největších firem na světě, které se podílejí na produkci masa nebo mléčných výrobků, vyprodukuje ročně více skleníkových plynů než největší ropné společnosti. Nová studie neziskových organizací Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) a GRAIN upozorňuje na rizika toho, jak narůstající spotřeba masa a mléčných výrobků „otepluje planetu“. Obrovské chovy především skotu začínají být z hlediska dopadů na životní prostředí stejně nebezpečné jako produkce ropy.

Dvacítka největších zemědělských a potravinářských firem, jež produkují maso a mléko, je zodpovědná za větší množství skleníkových plynů než celé vyspělé průmyslové země.

Zemědělci vs. státy (roční produkce skleníkových plynů (v megatunách ekvivalentu CO2) 20 největších zemědělských a potravinářských firem 933 Německo 902 Kanada 722 Austrálie 533 Velká Británie 507

Zdroj: IATP

Studie navíc upozorňuje na to, že propočty pro zemědělské a potravinářské firmy jsou konzervativní, firmy často údaje k emisím nezveřejňují nebo čísla upravují směrem dolů.

„Na rozdíl od firem v energetickém sektoru velcí producenti masa a mléka dosud unikají pozornosti veřejnosti a zkoumání dopadů tohoto sektoru na změny klimatu. Jedním z faktorů je nedostatek veřejně dostupných informací o velikosti produkce skleníkových plynů,“ upozornili autoři studie.

Pouze čtyři potravinářské firmy z pětatřiceti, které studie vzala v úvahu, mají komplexní odhady produkce emisí. Je to japonská firma NH Foods, švýcarská Nestlé, francouzská Danone a nizozemská FrieslandCampina.

Zemědělci vs. těžaři (roční produkce skleníkových plynů v megatunách ekvivalentu CO2) Pět největších zemědělských firem 578,3 Exxon-Mobil 577 Shell 508 BP 448

Pozn.: Mezi největší potravinářské firmy studie počítá JBS, Tyson Foods, Cargill, Dairy Farmers of America, Fonterra. Zdroj: IATP

Nejvíce emisí skleníkových plynů pocházejících ze živočišné výroby připadá na Spojené státy, země EU, Brazílii, Argentinu, Austrálii a Nová Zéland. To jsou také země, které jsou hlavními exportéry masa a mléka.

„Pokud energetický, dopravní a další sektory budou úspěšně snižovat emise v souladu s cíli pařížské klimatické dohody a potravinářský sektor bude i nadále zvyšovat svou produkci, na odvětví živočišné výroby bude připadat stále vyšší podíl emisí skleníkových plynů,“ varuje zpráva.

Okolo roku 2050 by to mohlo být až 80 procent z celkové produkce skleníkových plynů. To by prakticky mělo za následek, že by se nepodařilo udržet nárůst globální průměrné teploty Země pod bezpečnou úrovní 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální éře, jak předpokládá pařížská dohoda.

Ředitelka IATP Shefali Sharmaová v tomto kontextu uvedla, že neexistuje nic takového, jako je „levné maso“, protože jeho produkce má výrazné ekologické dopady na celou planetu.

