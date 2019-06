V Německu se krade čím dál víc. Obchodníci loni přišli o zboží za 100 miliard

Krade se vše. Alkohol, džíny, elektronika, nářadí. „Co není v obchodech připevněno, to se odcizí,“ postěžoval si bezpečnostní odborník z Institutu pro výzkum maloobchodu EHI v Kolíně nad Rýnem Frank Horst.

Institut uvedl, že v roce 2018 bylo zcizeno zboží v hodnotě 3,75 miliardy eur (96 miliard korun). Většina z této částky, 2,4 miliardy eur, připadá na zloděje přímo v obchodech, okolo jedné miliardy eur si „nakradou“ zaměstnanci obchodů, zbytek skončí u dodavatelů a servisních pracovníků. Meziročně se jedná o sedmiprocentní nárůst hodnoty zboží, o které obchodníci přijdou. Je to 0,6 procenta celkových tržeb.

E-shopy ničí miliony kusů vráceného zboží. Německo „perverzní plýtvání“ zakáže

Sklad Amazonu, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Každý den zloději v obchodech zcizí zboží v hodnotě 7,7 milionu eur (197 milionů korun). Stále více se rozmáhá aktivita zločineckých skupin. Celkem stojí za čtvrtinou hodnoty ukradeného zboží. Odborníci z kolínského institutu odhadli, že 98 procent krádeží není vůbec hlášeno. To znamená 24 milionů krádeží ročně. Policejní statistiky nejsou příliš vypovídající. Podle nich počet drobných krádeží v posledních letech klesá.

V případě krádeží prostřednictvím gangů se jedná nejčastěji o odcizené zboží v hodnotě mezi jedním a dvěma tisíci eur (25 až 50 tisíc korun). Členové těchto skupin mají jasně rozdělené úkoly. Jedni odvedou pozornost prodavačů, druzí zboží přímo kradou, třetí skupina hlídá únikové cesty. Dvě třetiny identifikovaných zlodějů jsou mužského pohlaví. Tři pětiny pachatelů krade opakovaně.

„Obecně platí, že to, co se dobře prodává, bývá často odcizeno,“ uvedla zpráva EHI. V obchodech s potravinami to jsou lihoviny, v drogériích parfémy a kosmetika. V obchodech s oblečením jsou cílem zlodějů nejčastěji značkové džíny a tenisky. Ve spotřební elektronice žebříčkům odcizeného zboží dominují chytré telefony a herní konzole, v hobby marketech elektrické šroubováky, vrtačky a další nářadí.

I když čtyři z pěti prodejců používají kamerový systém, nedaří se objem odcizeného zboží snižovat. Často to je dáno tím, že obchody mají nedostatek personálu. Nárůst objemu krádeží je způsoben i prodlužováním otevírací doby obchodů.

