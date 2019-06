E-shopy ničí miliony kusů vráceného zboží. Německo „perverzní plýtvání“ zakáže

Řada internetových obchodů, jako je Amazon nebo Zalando, ve velkém likviduje zboží, které jim vrátí jejich zákazníci jako nevyhovující. Spolkové ministerstvo životního prostředí zareagovalo na výzvu německých Zelených a oznámilo přípravu zákona, který má ničení vráceného zboží omezit. Úřad připravuje zákonný rámec, samotný návrh má být brzy zveřejněn.

Debatu na toto téma v Německu vzbudili Zelení, podle nichž by se mělo takové jednání zakázat zákonem.

„Žijeme v perverzní „vyhazovací“ společnosti,“ řekla o víkendu šéfka frakce Katrin Göring-Eckardtová. Podle ní musí zasáhnout stát. V případě vráceného zboží jde často o nové, plně funkční výrobky, které mají maximálně kosmetickou vadu.

Výzkumníci zjistili, že německé e-shopy vrácené zboží znovu prodají v 79 procentech jako nové, 13 procentech jako zboží druhé jakosti, 4 procenta zničí a tři procenta dají k dispozici průmyslovým odběratelům či rozdají obecně prospěšným organizacím. V loňském roce tak online prodejci v Německu zničili skoro 20 milionů kusů nového zboží.

Šéfka Zelených předkládá tříbodový plán: zaprvé bude online obchodníkům zakázáno ničit vrácené zboží, zadruhé výrobky, které již nebude možné znovu prodat, budou darovány, zatřetí suroviny budou recyklovány.

Na vyřazení a likvidaci velkého podílu vráceného zboží online prodejci upozornil týdeník Witschaftwoche spolu s televizní stanicí ZDF už v loňském roce. Výzkum univerzity v Bambergu poté zjistil, že občané Německa pošlou prodejcům zpět každý šestý zakoupený balík. V loňském roce to dělalo 280 milionů balíků a 487 milionů kusů zboží. Nejhorší situace je u oblečení a bot, kde putuje e-shopům zpátky skoro polovina zakoupeného zboží.

Spotřebitelská svoboda při nakupování má negativní stránku v podobě zvýšené zátěže pro životní prostředí. Náklady na cestování zboží tam a zpět nakonec prodejci zahrnou do zvýšení cen, jejich marže ale nestoupnou.

Česko? Odprodej na součástky

V Česku praxe ničení vráceného zboží nedosahuje takových rozměrů, jak alespoň vyplývá z vyjádření největšího tuzemského online obchodu Alza.cz.

„Naši technici vrácené zboží zkontrolují, zda je funkční, kompletní a případně jej uvedou do bezvadného stavu. U elektroniky také dbáme na to, aby došlo k odstranění všech zákaznických dat. Podle výsledného stavu produktu následně technik určí, zda lze zboží zařadit zpět do prodeje, případně do jaké kategorie bude spadat - rozbalené, zánovní nebo použité,“ sdělil webu Euro.cz strategický ředitel provozu Alza.cz Tomáš Anděl.

S poškozeným zbožím Alza podle Anděla dále pracuje. Je-li to možné, opraví ho a prodává dál nebo ho věnuje neziskovým organizacím. „Pokud se nám vrátí skutečně zničené a nefunkční zboží, ekologicky ho likvidujeme. V současné době také zvažujeme novinku, a to odprodej takových produktů na součástky,“ uzavírá Anděl.

