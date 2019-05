Ještě kratší čepele. Německo kvůli množícím se útokům nožem zvažuje zpřísnění zákonů

V horní komoře německého parlamentu, Spolkové radě, jež je složena se zástupců německých spolkových zemí, se debatuje o možnosti, že bude zakázáno na veřejnosti nosit nůž, jehož čepel je delší než 6 centimetrů. Jedná se o reakci na množící se případy pobodání na veřejnosti.

Změnu zákona požadují zástupci zemí Brém a Dolního Saska. Chtějí také, aby bylo samosprávám umožněno zavádět ve větším rozsahu zóny, kde nebude dovoleno nošení nožů. Už nyní jsou v Německu zakázány například vystřelovací nože, nože s pevnou čepelí delší než 12 centimetrů, nebo takzvaný nůž motýlek, který lze rozevřít jednou rukou. Nože s čepelí delší než 12 centimetrů podléhají zákonu o zbraních.

Zákaz nošení nožů by se měl rozšířit na všechny akce na veřejnosti, respektive místa, kde se vyskytuje více lidí, uvedl deník Die Welt. Například v nákupních centrech, nádražích a zastávkách veřejné hromadné dopravy, pěších zónách a při konání různých akcí na veřejnosti.

Důvodem pro zpřísnění je nárůst počtu útoků bodnými zbraněmi v Německu v posledních letech. Deník Saarbrücken Zeitung uvedl, že se zpřísněním legislativy souhlasí většina členů Spolkové rady. Za nošení vystřelovacího nože by mohlo hrozit i vězení.

Šéf německých policejních odborů Oliver Malchow zpřísnění zákazu nožů podporuje. Podle něj jsou nejvíce ohroženi záchranáři nebo hasiči, kteří se stále častěji setkávají s agresivními pachateli trestných činů. „Zákaz podporujeme. Při konfliktech se používají stále častěji i nože, zejména mezi mladými lidmi,“ zdůraznil.

Zda jsou za nárůst těchto činů zodpovědní mladí uprchlíci muslimského vyznání, Malchow neupřesnil: „Mladí muži jsou často mezi těmito pachateli, ať s uprchlickým původem nebo bez něj.“

Policejní odbory už tři roky požadují, aby byly útoky nožem zařazeny do policejních statistik. To by umožnilo lépe analyzovat skupinu pachatelů a četnost těchto útoků. Od kolegů nicméně zaznamenal, že útoky nožem jsou v posledních letech stále častější. Také se množí útoky nožem na samotné policisty nebo záchranáře.

Odmítá argument, že zpřísnění podmínek pro nošení nožů pachatele trestných činů neodradí. Šéf odborů tvrdí, že policie bude mít lepší možnosti porušování zákona kontrolovat a postihovat.

