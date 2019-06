Hamburgery pro chudé Francouze byly plné škrobu a sóji. Stopy vedou do Polska

Hovězí hamburgery pro pět milionů nejchudších Francouzů neměly s hovězím masem příliš společného. Francouzské charitativní organizace jsou pobouřeny tím, že podřadné jídlo měli dostat lidé, kteří se nemohou bránit a spoléhají na potravinovou pomoc. Mleté maso bylo financováno z evropského programu Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD), informovala agentura Reuters. Bylo ale plné tuků, škrobu a sóji, takže se technicky už o maso nejednalo.

Nevyhovující vzorky pocházejí z dodávky 1500 tun mletého masa, které získaly potravinové banky loni v létě. Zaplatily za něj díky pomoci FEAD 5,2 milionu eur (133 milionů korun). Pochybnosti o kvalitě masa oznámily v únoru tohoto roku. Polovina z tohoto objemu je stále v mrazácích charitativních organizací.

„Jsme velmi šokováni tím, že se dodavatel domnívá, že naše kontroly budou méně důsledné, když se jedná o jídlo pro nejchudší,“ zlobil se úředník francouzské agentury pro kontrolu kvality potravin.

I když je maso zdravotně nezávadné, jedná se o podvod, který je ve Francii hodnocen jako trestný čin. Lidem, kteří jsou do falšování jídla zapojeni, hrozí až dva roky vězení a pokuta do výše 1,5 milionu eur (38 milionů korun). Případ nyní řeší francouzská prokuratura. Maso bylo zpracováno v Polsku. Vyšetřovatelé spolupracují na případu s polskými úřady.

Výnosnější než prodej drog: černý byznys s falšováním jídla v EU kvete

Ingrid Kraglová z organizace FoodWatch aktuální případ srovnává se skandálem s koňským masem v letech 2012 až 2013, jež se prodávalo jako hovězí. Ukazuje to na přetrvávající problém nedostatečných kontrol v rámci EU. Zejména falšování masa je stále velmi výhodným byznysem, protože riziko odhalení je poměrně malé. Navíc není vyloučeno, že šizené maso skončilo pouze u charitativních organizací.

Pachatelé v kauze s koňským masem byli odsouzeni teprve letos v dubnu. 500 tun koňského masa prodávali jako hovězí. Část masa se dostala i do výrobků prodávaných v Česku. Do tohoto skandálu byli zapojeni lidé a firmy z Francie, Nizozemska a Kypru.

V Česku na začátku letošního roku vypukla aféra s hovězím z nemocných kusů krav z polských jatek, později se přišlo na šarže polského hovězího nakaženého salmonelou.

Komentáře ke skandálu s polským masem:

Babišovi polští přátelé

Tomanův zábrus do asijsko-polské restaurace

Související články:

Odkud skutečně pochází zboží? Pravý původ odhalí mikrobi

Dobrý byznys: falšování olivového oleje vynáší stejně jako drogy

Trh s padělky má hodnotu 440 miliard eur. Němci ty „nejlepší“ odměňují anticenou