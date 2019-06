Integrace uprchlíků v Německu vázne. Blokují ji úředníci i chyby politiků

Jak co nejrychleji integrovat do pracovního trhu stovky tisíc uprchlíků, kteří do země přišli po roce 2015? Zatím se to podařilo asi třetině žadatelů o azyl. Německá agentura práce BA hovoří o úspěchu, procento pracujících, kteří státu odvádějí sociální pojištění, se postupně zvyšuje.

S tím ale nesouhlasí autoři studie z berlínského institutu pro populaci a plánování. Zkoumali zaměstnanost u uprchlíků ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu, Eritreje, Nigérie, Pákistánu, Somálska a Íránu. Ti z nich, kteří pracují, většinou našli práci jako pomocné síly, hlavně v gastronomii nebo v úklidových firmách. Tedy v oborech, ve kterých panuje velká fluktuace personálu. Většina z nich má smlouvu jen na dobu určitou.

Navíc 83 procent z nich odejde před ukončením doby devíti měsíců. Firmy totiž po devítiměsíčním období musí zaplatit žadatelům o azyl stejně vysoký plat jako stálým zaměstnancům. Tento model nesplnil očekávání a nestal se hnací silou úspěšné integrace, tvrdí studie, ze které citoval deník Die Welt.

Velkým problémem pro uprchlíky i pro firmy, které je chtějí zaměstnávat, je zbytečná byrokracie a nepřehledný německý systém státní správy. Rovněž legislativa upravující zaměstnávání a vzdělávání uprchlíků patří mezi nejsložitější obory v německém právu. Úřadům trvá příliš dlouho uznávat odbornou kvalifikaci těch, kteří ji mohou prokázat. Průzkum mezi uprchlíky v roce 2016 ukázal, že 11 procent z nich má dokončené vysokoškolské vzdělání.

Překážkou je i to, že si právní úpravu pro zaměstnávání a vzdělávání uprchlíků jednotlivé spolkové země vysvětlují odlišně a používají nejasné formulace, které uprchlíci nemohou chápat. Například Bavorsko je ve výkladu mnohem přísnější než jiné regiony. Další komplikací jsou časté změny legislativy. Jen ve druhém červnovém týdnu schválil německý parlament čtyři nové zákony týkající se uprchlíků. Proto ani zvýšení počtu úředníků, kteří mají pomáhat s vyřizováním agendy pro cizince, nefunguje.

I když jsou firmy s prací uprchlíků, kteří prošli jazykovým kurzem, většinou spokojeny, naráží na to, že mnoho zájemců o práci neumí německy natolik, aby je mohli zaměstnat. Jazyková bariéra komplikuje uprchlíkům také jednání s úřady. Studie doporučuje, aby byli úředníci v tomto ohledu cizincům více nápomocni, zejména těm, kteří se prokazatelně o integraci snaží.

Dále čtěte:

Dopad multikulti: britská policie nerozumí slangu ulice, najímá si překladatele

Příkladná integrace? Většina z 800 tisíc imigrantů v Česku pracuje a cítí se bezpečně

Temný okamžik pro Evropu? Konec lodi zachraňující uprchlíky kritizuje britská organizace