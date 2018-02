Neprodejný mercedes: podnikatelka chce zpátky peníze za toxický diesel

Mnichovská podnikatelka Janina Hübnerová si na jaře 2015 splnila svůj sen a koupila si nový Mercedes-Benz G350 Blue Tec, který je poháněn dieselovým motorem. Luxusní SUV od automobilky Daimler se zdálo jako ideální volba pro ženu, která vlastní psy a ráda s nimi jezdí do přírody.

Nyní se paní Hübnerová ve svém třítunovém voze necítí dobře, považuje jej za toxickou hrozbu. Reaguje na vyšetřování automobilky, že zřejmě podváděla při měření emisí podobně jako konkurent Volkswagen. Aféra automobilky z Wolfsburgu vypukla v září 2015 ve Spojených státech.

Hübnerová požaduje soudní cestou po automobilce ze Stuttgartu odškodnění ve výši 55 tisíc eur (1,4 milionu korun, nové auto stálo asi 2,3 milionu korun) za to, že auto je nepoužitelné a nemůže být prodáno dalšímu kupci. Na případ upozornil deník Handelsblatt.

I když by tento případ Daimler nezruinoval (zisk za rok 2017 byl 14,7 miliardy eur, což je o 14 procent více než o tok dříve), jako potenciální soudní precedent by hrozbu představoval. Advokát podnikatelky Thorsten Krause soud přesvědčil, aby škodlivost emisí daného vozu posoudil nezávislý expert.

Dopad pro všechny automobilky

Ačkoli to zní jako nepodstatný detail, může to mít podle ekonomického deníku obrovský dopad nejen na Daimler, ale i ostatní německé automobilky. Stížnosti proti emisím vozů koncernu Volkswagen vyjadřovaly neziskové organizace nebo americká Agentura pro životní prostředí a automobilky výsledky měření odmítaly. Nyní německý soud umožnil, aby limity emisí posuzoval u konkrétních vozů nezávislý odborník, což by mohlo vést k tomu, že výrobci nebudou moci tvrdit, že vozy v reálném provozu limity emisí neporušují.

Automobilka Daimler dosud jakékoliv manipulace s měřením emisí odmítala. Loni v květnu německá policie zajistila dokumenty na 11 místech automobilky v rámci vyšetřování podvodů s emisemi dieselových aut. Ve Spojených státech pokračuje vyšetřování amerických úřadů a Daimler čelí hromadným žalobám od spotřebitelů a také od akcionářů kvůli propadu akcií.

Bild am Sonntag 18. února zveřejnil tajné materiály amerických úřadů, podle kterých byly naftové motory automobilky vybaveny softwarem, který manipuloval emisní testy. Například systém pro snížení emisí se vypnul po ujetí 26 kilometrů.

Vývoj ceny akcií Daimler

Zdroj: ieconomics.com/daimler

Software ve vozidlech Mercedes každopádně umí za určitých okolností snížit používání přísady AdBlue (fakticky se jedná o močovinu, která má snižovat emise oxidů dusíku).

Automobilka zdůrazňuje, že se nejedná o nezákonné podvádění, ale o způsob jak ochránit motor v závislosti na teplotě. Americké vyšetřování může tuto argumentaci zpochybnit. Části zákazníků, jako je Hübnerová, už došla trpělivost. „Moje klientka byla podvedena. Daimler jí neřekl pravdu o úrovních emisí,“ kategoricky opakuje její advokát.

Celou situaci okolo používání dieselových aut může vyostřit i rozhodnutí německého správního soudu v Lipsku, že německá města mají právo zakázat vjezd autům s dieselovými motory, které limity emisí oxidu dusičitého nesplňují. Čeká se, že 15 milionů osobních aut s dieselovými motory v Německu výrazně ztratí na ceně a část z nich se prodá v České republice.

