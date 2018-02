Energie pouze z obnovitelných zdrojů a žádná auta se spalovacím motorem. To je cíl zeleného manifestu autonomních ostrovů ve Středozemním moři, kam rádi jezdí i čeští turisté.

Místní socialisticko-zelená koalice hodlá mít bezemisní ostrovy do roku 2050 a to bez ohledu, co si o tom myslí centrální španělská vláda v Madridu. Automobily s dieselovými motory budou mít od roku 2025 zákaz vjezdu, o deset let později, v roce 2035, to má platit i pro vozy s benzínovým motorem.

Stará auta místních obyvatel, jež jezdí na ostrovech, budou moci dosloužit. Do roku 2050 by měly jezdit na ostrovech v západním Středomoří pouze elektromobily, oznámil mluvčí autonomní vlády. Hlavním cílem je ochránit ostrovy před dopady klimatických změn.

Ostrovy. Ideální místo pro změny

V roce 2025 by mělo být veškeré pouliční osvětlení osázeno pouze úspornými LED diodami. Vláda chce také budovat solární panely na veřejných budovách a nepoužívat uhelné elektrárny.

Prezidentka autonomní vlády Francina Armengolová uvedla, že ostrovy jsou ideálním místem pro zavedení elektromobiliy a využívání energie z obnovitelných zdrojů. „Jsme si vědomi toho, že opatření budou vyžadovat úsilí ze strany veřejného i soukromého sektoru,“ dodala.

Joan Groizard, který je v autonomní vládě odpovědný za energii a klimatické změny, připustil, že tento krok může vést ke konfrontaci s vládou v Madridu. „Živě diskutujeme o tom, co regiony mohou dělat a co ne, pečlivě zkoumáme právní dopady,“ řekl britskému deníku The Guardian.

„Nemůžeme sami ratifikovat Pařížskou dohodu, ale můžeme se rozhodnout, že ji budeme dodržovat,“ zdůraznil. Klimatické změny již nyní mají velký dopad na obyvatele ostrovů, například nedostatek pitné vody zdražuje její cenu, ostrovy trpí suchem a požáry. Teplejší moře má vliv na místní mořské ekosystémy, vyskytuje se více medúz.

Den nula se blíží:

Spor s centrální vládou se povede o modernizaci uhelné elektrárny na Mallorce, která má stát 100 milionů eur, aby vyhovovala emisním limitům EU. Musí být hotovo do roku 2020. Pokud centrální vláda bude klimatický plán Baleár blokovat, autonomní vláda bude bojkotovat modernizaci elektrárny v Alcúdii, pohrozil Groizard.

Podobný spor má španělská vláda i s Katalánskem. Ústavní soud zrušil katalánskou energetickou legislativu.

Centrální úřady tvrdí, že ceny energie na ostrovech jsou dotovány všemi španělskými daňovými poplatníky, proto by měla být energetická politika v celé zemi jednotná. Baleárská vláda navrhuje, aby polovina uhelné elektrárny byla uzavřena v roce 2020, druhá v roce 2030.

Zelený poslanec v madridském parlamentu Juan López de Urale pohrozil, že spory o energetickou koncepci mohou vyvolat rebelii v dalších autonomních regionech Španělska, jako je Andalusie, Valencie, Kastilie-La Mancha a Katalánsko. „Španělská vláda se už nemůže schovávat,“ řekla ke sporům s premiérem Marianem Rajoyem katalánská ministryně životního prostředí Marta Subiràová.

