Německá města smějí zakazovat vjezdy dieselům. Nejspíš začnou už letos

- Diskuse o omezování či zákazu naftových motorů vypukla naplno po emisním skandálu německé automobilky Volkswagen, který vypukl v září 2015. Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) tehdy obvinila Volkswagen, že do svých vozidel s naftovými motory instaloval software, který umožňuje skrýt skutečnou hladinu vypouštěných emisí, a tím se snažil obejít zákony na ochranu ovzduší. Celkově se problém dotkl 11 milionů aut a vedl k řadě žalob a k obřím pokutám.

- Zákazy jízdy některých dieselových aut v Německu hrozí proto, že ve zhruba 40 německých městech jsou dlouhodobě překračovány hraniční hodnoty oxidů dusíku. Kromě Stuttgartu a Düsseldorfu se o zákazu hovoří i v dalších městech jako je Mnichov, Berlín nebo Kolín nad Rýnem, které jsou nejvíce znečištěny. Zákaz by se neměl týkat automobilů splňujících normu Euro 6.

- První větší snahou měst o zákaz vjezdu automobilů s naftovými motory byla konference organizace Cities 40 (C40) v Mexiku v prosinci 2016, na které se Paříž, Mexiko, Atény a Madrid přihlásily k úmyslu zakázat naftové automobily do roku 2025. Skupina měst vedoucích boj proti změnám klimatu C40 spojuje více než 90 největších světových měst, které představují více než 650 milionů obyvatel a čtvrtinu světové ekonomiky.

- Některá města, jako například Madrid nebo Oslo, chtějí zcela zakázat vjezd automobilů do centra města bez ohledu na druh motoru a některé země již oznámily, že plánují zakázat prodej aut s naftovými i benzínovými motory.

- Loni v červenci britská vláda oznámila, že chce od roku 2040 zakázat prodej aut s benzinovým či naftovým motorem. O deset let později by měly být všechny vozy na britských silnicích plně elektrizovány. Stejný plán loni oznámila i francouzská vláda a loni také norský parlament stanovil nezávazný cíl, aby do roku 2025 byly všechny vozy prodané v zemi bez emisí.

- K 31. prosinci 2017 bylo podle údajů Svazu dovozců automobilů (SDA) v České republice registrováno celkem 5,592.738 osobních automobilů. Z toho připadalo 62,5 procenta na benzinové motory, 36,9 procenta na naftové. Počet vozidel s dieselovým motorem se oproti roku 1994 zvýšil více než desetkrát. V Německu je tento podíl podle údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) 66,2 procenta automobilů s benzínovými motory a 32,3 procenta pro diesely. V zemích Evropské unie připadá na naftové motory 41,2 procenta automobilů, s benzinovými motory jezdí 55,6 procenta automobilů.

- ACEA ve svých analýzách upozorňuje, že přesun od naftových k benzinovým autům zvyšuje emise oxidu uhličitého (CO2) a ohrožuje plány na snížení těchto emisí. Naftové vozy vypouštějí méně CO2 než ty benzinové, jsou ale zodpovědné za největší část znečištění oxidem dusičitým (NO2) ve městech.

- Podle německého úřadu pro životní prostředí zemře v Německu ročně asi 6000 lidí předčasně na nemoci srdce a krevního oběhu vyvolané oxidem dusičitým. V celé Evropě to je podle ekologických organizací kolem 400.000 mrtvých.