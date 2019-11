Tesla představila elektrický pickup. Bude stát 40 tisíc dolarů

Základní verze automobilu dokáže na jedno nabití ujet zhruba 400 kilometrů. Dojezd nejdražšího modelu, který se bude prodávat za 69 900 dolarů (1,6 milionu korun), bude činit zhruba 800 kilometrů.

Cena automobilu je sice o něco nižší, než se předpokládalo, poptávku by nicméně mohl omezit jeho specifický vzhled, píše agentura Reuters. „V nejlepším případě to bude produkt vyplňující mezeru na trhu,“ myslí si analytik Matt DeLorenzo ze společnosti Kelley Blue Book. „Nepředstavuje to žádnou hrozbu pro trh s pickupy, jak ho známe dnes,“ dodal.

Nový elektromobil svým vzhledem připomíná obrněný vůz. Když však chtěla Tesla při prezentaci demonstrovat odolnost jeho oken, praskla skla. „Prostor pro zlepšení,“ komentoval to Musk.

Čtěte komentář: Tesla made in Berlin, nikoliv Germany

Jan Brož ( Autor: Mladá fronta )

Infografika: Kde je nejvíce elektromobilů

Dále čtěte:

Elektřina, nebo vodík? Německý autoklub doporučuje obojí

Plně veganská Tesla: Muskova automobilka přestane používat kůži

Levnou Teslu nechceme: majitelé elektroaut protestovali proti snížení cen

Revoluce u pumpy: ropný gigant Shell věří elektromobilům

Špatné vyhlídky paliva budoucnosti: vodík se prosazuje pomalu, technologie je drahá