Levnou Teslu nechceme: majitelé elektroaut protestovali proti snížení cen

Protestu se účastnilo 11 majitelů Modelu 3, kteří svými vozy zablokovali vjezd i výjezd z továrny. Demonstrantům vadilo nedávné zlevnění vozu. Tesla zlevnila Model 3 o pět procent jen několik hodin poté, co si jeden z účastníků protestu vůz objednal.

Některým majitelům navíc Tesla slíbila aktivaci autopilota zdarma (v hodnotě 3200 eur) nebo slevu na pokročilý balíček Full Self Driving (v hodnotě 6400 eur) automobilka ale své slovo nedodržela, citoval účastníky protestu web Electrek. Balíčky podle demonstrantů navíc nemají aktivní ani lidé, kteří za ně zaplatili plnou cenu.

Blokáda splnila svůj účel a po několika minutách nabídli zaměstnanci Tesly protestujícím okamžitou aktivaci doplňků a také pozvání na čaj během čekání. „Bylo nám naznačeno, abychom o celé záležitosti mlčeli, protože ten den bylo připraveno k doručení sto vozů a zaměstnanci si nemohli dovolit, aby se k nim sjeli majitelé z celé země pro svou aktivaci,“ uvedl účastník protestu. K aktivaci autopilotů protestujících nakonec nedošlo.

Did anyone see what’s happening in Taiwan? Taiwan Tesla Owners protesting about the price adjustment outside of the Supercharger Station and Store/Service Centre in Taiwan. Have they solved the issue? @TeslaOwnersTwn #Tesla #TeslaTaiwan $TSLA pic.twitter.com/mIKPFPigAf