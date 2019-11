Tesla made in Berlin, nikoliv Germany

Elon Musk postaví poblíž Berlína továrnu na vozy Tesla za čtyři miliardy eur, zní nejdůležitější a nejpřekvapivější zpráva ze světa autoprůmyslu posledních dní. To zadalo podnět k mnoha vtípkům, které si neodpustil ani týdeník Euro. To pokušení je logicky velké.

Muska a Teslu nedoprovází zrovna pověst, že by dokázali uvést něco použitelného a především ekonomického do praxe. Že nový závod vznikne vedle předraženého a stále ještě nedokončeného letiště BER, bylo už jen třešničkou na dortu.

Přesto se však vyplatí další dění kolem berlínské továrny podrobně sledovat. V době, kdy nikdo v celém automobilovém průmyslu netuší, jak bude mobilita vypadat za pět let, může právě tento příběh posloužit jako jeden ze směrů možné budoucnosti, bohužel nikoliv příznivý pro Česko.

Překvapivý je především výběr lokace, kterou prý zvolil Musk osobně. Ne celé Německo je totiž proslulým autolandem. Centra sektoru leží na jihu v Bavorsku a Bádensku-Württembersku, případně Dolním Sasku, nikoliv však v řídce osídleném okolí hlavního města. Tam chybí tradice, dodavatelé, i zkušení inženýři.

Oproti tomu disponuje Berlín jinými přednostmi, které však v souvislosti s autoprůmyslem obvykle nebývají zmiňovány na prvním místě. Město přitahuje davy mladých ajťáků, rodí se tam četné start-upy a inovace a co se týče moderních technologií, je prostě trendy. Personalisté tradičních automobilek jezdí lovit mladé talenty právě tam.

Na rozdíl od jihu země je sever dnes už prakticky kompletně zásobován zelenou elektřinou z větrníků v Baltském moři. Vzhledem k tomu, že Němci do plánovaného odstavení jaderných elektráren nejspíš nestihnout dokončit elektrické vedení propojující sever s jihem, mohou mít automobilky na jihu na rozdíl od Berlína problém s proudem.

Pro Teslu jde samozřejmě i o reputační záležitost. Argument o “čistých” vozech napájených špinavou elektřinou z uhelných elektráren je mezi elektromobilovými skeptiky vůbec nejoblíbenější. Že se auta vyrábí v jednom z energeticky nejzelenějších regionů Evropy, může Tesle posoužit jako logická odpověď na podobné výtky.

Berlín tedy nabízí vše, co automobilka jako Tesla potřebuje, a co naopak tradiční automobilový region Česká republika nemá vůbec, nebo jen ve velmi omezené míře. Pokud projekt berlínské Tesly klapne, bude to varováním, že jeden z klíčových sektorů tuzemské ekonomiky je ve váženém ohrožení. S tím je lépe předem počítat jako možným scénářem. Ne jen doufat, že továrna skončí léta rozestavěná jako sousední letiště.

