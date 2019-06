Plně veganská Tesla: Muskova automobilka přestane používat kůži

Veganský volant představuje pro Teslu výzvu, zejména jeho vyhřívaná varianta. „Musíme ještě vyřešit spoustu detailů,“ odpověděl Musk na otázku aktivisty z organizace PETA. „Modelem Y a Modelem 3 jsem si ale jistý,“ dodal.

Automobilka má obavy zejména o životnost syntetických volantů, protože mastnota a pot z rukou urychlují opotřebení materiálu. Tesla přechází na veganské materiály v souladu se svým cílem „urychlení přechodu na obnovitelné zdroje energie“ a snahou o snížení dopadů výroby na životní prostředí. Mnoho vegetariánů a veganů navíc patří mezi potenciální zákazníky, ze strany Tesly tak jde o logický krok, připomněl web Elektrek.

Tesla’s mission is to accelerate the world’s transition to sustainable energy.







