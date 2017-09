Airbnb na kolech chce navždy změnit přístup k vlastnictví aut. Okouzlil i Daimler

Jako firma Airbnb, jež umožňuje lidem pronajímat byty, chaty nebo třeba jen jednu postel, chce Turo zprostředkovat jízdu v luxusních nebo úplně obyčejných autech milionům lidí. Na druhou stranu dává příležitost výdělku vlastníkům aut. Například týdenní pronájem žádaného elektromobilu Tesla Model S může zaplatit měsíční splátku vozu ve výši 1021 dolarů (22 300 korun).

Firma dosud působila ve Spojených státech, Kanadě a Velké Británii. Nyní má nakročeno i do Německa. Startup ze San Franciska ve čtvrtém kole od investorů vybral 92 milionů dolarů (2 miliardy korun), zejména od německé automobilky Daimler a jihokorejského konglomerátu SK Holdings. Od Daimleru získal i firmu Croove, která umožňuje sdílení aut.

Celkově už společnost Turo od investorů získala 193 milionů dolarů (4,2 miliardy korun) a chce expandovat po celém světě podobně jako firma Airbnb, která zcela proměnila sektor hotelnictví a ubytovacích služeb.

Airbnb v Praze. Jak jej regulovat?

Turo má zatím 4 miliony uživatelů a nabízí 171 tisíc aut, 800 různých značek a modelů. Oproti roku 2015 se jedná o ztrojnásobení počtu nabízených vozů. Slibuje o 35 procent nižší ceny, než mají tradiční půjčovny. V průměru vlastník auta vydělá měsíčně 720 dolarů.

Šéf firmy Andre Haddad se sám považuje za milovníka automobilismu. Tvrdí, že firma založená v roce 2009 se nejprve zaměřovala na pronájem luxusních a sběratelských aut.

Více aut, více peněz

„Většina našich uživatelů má více než jedno auto. Uvědomují si, že síla platformy je v tom, že mohou svá auta proměnit na peníze. To jim umožňuje si udržovat více aut nebo si koupit nové,“ vysvětlil základní myšlenku firmy Haddad pro server Quartz.

Kdo auto pronajme na sedm dní v měsíci, vydělá si na celou měsíční splátku auta. To platí pro Teslu Model S. Majitel vozu Jeep Wrangler si pak v průměru vydělá 747 dolarů měsíčně, což je dvojnásobek částky, kterou dá na splátky. Pojištění vozů zajišťuje Liberty Mutual, jež se také účastnila čtvrtého kola financování.

„Chceme, aby si stále více lidí uvědomilo, že mají k dipozici službu, která může změnit ekonomiku vlastnictví aut,“ dodal Haddad pro USA Today. „Na světě existuje 1,1 miliardy vozů. Zatím jsme na začátku,“ netají se plány na globální expanzi.

Daimler investicí posiluje strategii CASE. Tedy důraz na automobily připojené k internetu, autonomní řízení, sdílení aut a elektromobilitu. Daimleru se podle šéfa služeb pro mobilitu Jorga Lampartera daří, za prvních šest měsíců 2017 prodala automobilka Mercedes-Benz 1,1 milionu automobilů, což je meziročně nárůst o 13 procent a rekord firmy ze Stuttgartu. Novým trendem je podle něj to, že lidé chtějí mít přístup ke svému oblíbenému autu kdekoliv na světě.

Nějaká forma sdílení aut láká většinu automobilek. Kromě Daimleru do podobných startupů investovala i konkurence. Automobilka Ford koupila firmu Chariot, General Motors v lednu 2016 investovala 500 milionů dolarů do firmy Lyft, která konkuruje společnosti Uber. Do té investovala Toyota. Automobilka BMW vložila peníze například do služby Scoop, Volkswagen do firmy Gett.

