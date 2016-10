Ondřej Krátký: Pojďme sdílet taxík

V hlavním městě si koláč zákazníků mezi sebe porcuje kromě běžné taxislužby Liftago, Taxify, Hopin a Uber, máte představu, kolik z koláče si ukousnete?

Nejlepší zdroj informací jsou v tuhle chvíli samotní řidiči, kteří využívají nebo donedávna využívali všechny zmíněné služby. Vypadá to, že Liftago je nejsilnější na české klientele, Uber na tom bude co do celkové velikosti podobně - pomáhají mu zákazníci z ostatních zemí. Ostatní hráči jsou minoritní, ale to se zeptejte radši řidičů nebo konkurentů samotných.

V Praze působíte od roku 2012, kolik máte v současnosti zákazníků?

Firma byla sice založená v roce 2012, ale provoz jsme naostro spustili na konci roku 2013. Předchozí verzi aplikace a byznys model jsme museli od základů předělat. Od té doby rosteme. V mobilním telefonu má Liftago už přes 300 tisíc zákazníků, pravidelně aktivních jich jsou destíky tisíc.

Je jejich počet stabilní nebo ještě stoupá?

Ano, zároveň u časti z nich stoupá i frekvence použití. Částečně to dělá firemní klientela, která předtím používala Liftago převážně soukromě, a až teď má možnost platit za firemní jízdy bez jakéhokoliv papírování a účtenek. Další část nárůstu četnosti jízd na uživatele dělá vzrůstající kvalita řidičů a to, že lidé se s námi taxikářů nebojí. Pokud řidič projde tvrdým testem stovek hodnocení a datovou kontrolou u každé jízdy, zbydou jen ti opravdu nejlepší.

Kdo je váš typický zákazník?

Máme několik typů. Jedním je rozlítaný a náročný člověk, který přikládá svému vlastnímu času velkou hodnotu, proto žádá kvalitu, lepší vozy a dostupnost. Dalším je že žena, která jde po bezpečí a nechce po večerech chodit po ulicích sama a zároveň si chce vybrat ty nejlepší řidiče. Dalším jsou mladí, kteří jdou večer za zábavou a podělí se ve dvou lidech o taxíka domů. Jako agregátor profesionálních řidičů máme výhodu, že různé typy zákazníků si přijdou na své. Pro všechny je ale základ slušnost řidičů a poctivost, proto děláme zákaznický servis sami.

Zvažujete expanzi do zahraničí, kolik vás to bude stát?

Do expanze jsme se už pustili. Nejdříve jsme se něco naučili spuštěním Brna a Ostravy. Pak přišla na řadu Bratislava, kde jsme otevřeli pobočku. Teď do konce roku pracujeme na Budapešti a Bukurešti a posléze se chceme vydat dál. To už bude vyžadovat investiční kolo v řádech milionů eur.

Už jste sehnali potřebné finance, měli jste našetřeno?

Na rozšiřování na další trhy budeme získávat prostředky od investorů. Jsme platformní typ byznysu s transakčním příjmem, který dramaticky roste až od určité velikosti na trhu a parametrů dostupnosti. Je to investice, která se našim investorům násobně vrátí. Z příjmů z domácího trhu budeme moci financovat fungování na domácím trhu.

Proč cílíte zrovna na německé, italské a francouzské trhy?

Cílíme vlastně spíše na konkrétní města, ale vycházíme z toho, že se nám podařilo vytvořit mobilní službu, která je už skoro rok, podle obchodu Google Play, nejlépe hodnocenou službou mezi všemi konkurenty operujícími v Evropě. Směrem na západ se kvalita cenní ještě více, nebudeme tedy při zdi.

Počítáte s tamní konkurencí? Proč si myslíte, že uspějete?

Bude to těžké, ale to, že něco nezvládneme nebo něco nepůjde, jsme slyšeli od začátku už snad tisíckrát a už nás to nijak nebrzdí. Myslím, že máme službu, která je nejlepším nástrojem a zdrojem byznysu pro kvalitní a profesionální řidiče. Ti zároveň dělají kvalitu služby, což se odráží ve spokojenosti pasažérů. A kdo dokáže přitáhnout ty nejlepší řidiče na trhu, vyhrál polovinu boje.

Ministerstvu dopravy jste doručili vlastní představu sjednocení pravidel pro klasické taxislužby i novější způsoby osobní přepravy, o co vám jde? Jak má vypadat taxislužba budoucnosti?

Jde nám o městskou mobilitu budoucnosti. Díky technologii můžeme my spolu s dalšími hráči udělat dopravu tak komfortní a dostupnou, že pro lidi bude výhodnější a pohodlnější si dopravu objednávat, než kupovat vlastní auta, která jsou 95 procent času stejně nevyužitá. Jsem přesvědčen, že budou existovat mobilní tarify na propojenou městskou přepravu od dveří ke dveřím stejně, jako dnes existují tarify na volání a data.

Do zákona chceme dostat například platební inovace, možnost sdílet taxík více lidmi jedoucími shodným směrem nebo nekomerční spolujízdu, která zredukuje dopravu na nejfrekventovanějších trasách ve městech. Je potřeba podpořit i car-sharingové služby jako Car4Way nebo sympatická sdílená Rekola.

Už máte z ministerstva nějakou odezvu?

Ano, ministerstvo dopravy nám nabídlo účast v pracovní skupině, která bude mít za cíl inovace v silničním zákoně. Jsme docela hrdí, že jako malý start-up se můžeme podílet na zlepšení regulace a modernizaci přepravy.

Co se děje, když se v pražských ulicích potkají vaši řidiči a řidiči konkurenční služby Uber?

Nejčastější střety na ulici vidím spíše mezi slušnými taxikáři a taxikáři-podvodníky, kteří jsou pro ty slušné prostě nebezpeční. A nejen pro ty „naše“. Mají s nimi samozřejmě potyčky i řidiči Uberu. Poslední setkání, na která narážíte, vyústila spíše v dotazy amatérských řidičů směřem k licencovaným taxi-kolegům, jak si pořídit taxi licenci a který dispečink nebo aplikaci doporučují.

