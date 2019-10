Ekonomové kroutí hlavami. Německý klimatický balíček podle nich nemůže fungovat

Ekonomové v Německu vyjádřili pochybnosti nad kompromisem, ke kterému dospěli zástupci německé vlády v rámci klimatického balíčku, jímž chce Berlín výrazně snížit emise skleníkových plynů do roku 2030. Největší spor se vedl o cenu za emisní povolenky, které se budou uplatňovat od roku 2021 také v dopravě a při vytápění domácností. Nakonec byla dohodnuta cena ve výši 10 eur za tunu vypuštěného CO2 v roce 2021, do roku 2025 se má cena zvýšit na 35 eur.

To ale považuje mnichovský Ifo-Institut za nefunkční řešení. „Pokud bude cena povolenek pevně stanovena do roku 2025, jedná se o podvod,“ tvrdí Karen Pittelová, jež je v institutu zodpovědná za obor energetiky, klimatu a přírodních zdrojů. Zásadním problémem podle ní je to, že množství CO2 není nijak omezeno, takže se benefity z obchodování s povolenkami ztratí. Navíc pokud jsou ceny nízké, je nepravděpodobné, že by se emise snižovaly. Za účinnější považuje režim flexibilních cen.

Ředitel institutu Clemens Fuest kritizuje i řadu doplňujících ustanovení, jako je kombinace zákazu používání topných olejů a současné využívání povolenek ve stavebnictví. Politici by měli určit maximální produkci skleníkových plynů v jednotlivých sektorech, ale dále ponechat lidem i firmám co nejvíce svobody. „To je jediný způsob, jak dosáhnout dostatečných soukromých investic a technologií, které přispívají ke snižování CO2,“ dodal.

Demoralizuje mládež. Nejbohatší Evropan sepsul Thunbergovou

Greta Thunbergová v OSN. ( Autor: Profimedia.cz )

Někteří odborníci varují, že cena za emisní povolenky by měla být výrazně vyšší, aby se podařilo snižovat uhlíkovou stopu celé společnosti. Profesor univerzity v Münsteru Andreas Löschel, který se specializuje na energetiku, tvrdí, že cena za oxid uhličitý by měla být třikrát až pětkrát vyšší, než plánuje německá vláda. To znamená, že od roku 2021 by to mělo být minimálně 35 eur.

„Smysl dává jen takový systém, ve kterém je chování šetrné ke klimatu skutečně atraktivní,“ zdůraznil Löschel.

Cena povolenek je kompromisem mezi vládními stranami CDU/CSU a SPD. Opatření kritizuje opoziční FDP. Upozorňuje na to, že jejich zavedení by mohlo být dokonce protiústavní. Emisní povolenky zdraží benzín, naftu, topné oleje i zemní plyn.

Infografika: Může za změnu klimatu člověk?

Infografika, změny klimatu ( Autor: Euro )

