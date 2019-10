Bojlery proti blackoutu. Britská firma zapojí domácnosti do stabilizace sítě

Centrica chce do roku 2025 vytvořit systém, který by suploval funkci jakési záložní elektrárny. Využíval by tisíce domácích spotřebičů. Software umožní, že bojlery budou využívat k ohřevu vody obnovitelnou elektřinu, když je jí dostatek na trhu. V případě, že bude hrozit přetížení sítě a její kolaps, takzvaný blackout, domácí spotřebiče se automaticky vypnou. Systém by ale neměl mít vliv na pohodlí zákazníků, naopak má šetřit peníze za elektřinu, tvrdí zástupci britské firmy.

Společnost spolupracuje s firmou National Grid, jež provozuje přenosovou síť elektřiny. Letos v srpnu došlo ve Spojeném království k největšímu výpadku elektřiny za posledních deset let, a proto se energetické firmy snaží zavést opatření, jež by blackoutům předcházely.

Kromě domácích spotřebičů se mají automaticky vypínat i mrazáky v supermarketech a další zařízení v průmyslových podnicích. Celkem by mělo jít o ekvivalent výkonu 2,5 GW. Úsporné a chytré bojlery, které se v případě potřeby vypnou, vyvíjí startup Mixenergy.

Šéf společnosti Centrica Innovations Charles Cameron tvrdí, že software umožní domácnostem ušetřit za elektřinu, protože bude využívat elektřinu v době, kde je nejlevnější. Zákazníkům by nový systém neměl ani ve špičce snížit pohodlí služeb. Prvky umělé inteligence mají předpovídat, kolik horké vody domácnost potřebuje a v jakých časech dne. Proto by systém měl být úspornější.

Pete Armstrong z firmy Mixenergy vysvětlil, že jejich chytré bojlery ohřívají pouze tolik vody, kolik je potřeba, a tím snižují provozní náklady.

