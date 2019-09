Demoralizuje mládež. Nejbohatší Evropan sepsul Thunbergovou

Nejbohatší Evropan Bernard Arnault, jehož jmění se odhaduje na 95 miliard dolarů, zkritizoval emotivní projev švédské šestnáctileté aktivistky Grety Thunbergové v OSN. Prohlásil, že se Thunbergová vyžívá v líčení totální katastrofy světa. „Považuji to za demoralizující pro mladé lidi, “ varoval s tím, že její postoje mají velký vliv na nastupující generaci.

Thunbergová se stala hlavní tváří protestů mladých lidí, často středoškoláků a vysokoškoláků, kteří každý pátek demonstrují a žádají vlády po celém světě, aby činily zásadnější kroky v ochraně klimatu. Švédka kritizuje vlády i mezinárodní korporace, že pouze přihlížejí a sledují masové vymírání živočišných druhů a lpí na „pohádkách“ o nekonečném ekonomickém růstu.

Arnault naopak tvrdí, že je třeba ekonomického růstu, aby se společnost posouvala vpřed. Svět podle něj z bohatnutí profituje tím, že může bojovat s chudobou a daří se zlepšovat zdraví světové populace. Společnost LVMH se zavázala, že kromě ekonomického růstu bude také snižovat svou uhlíkovou stopu.

Samotný klimatický panel OSN IPCC předpovídá, že podvýživa bude v roce 2050 představovat menší problém než nyní díky hospodářskému růstu a využívání nových technologií.

Část kritiků švédské aktivistky poukazuje i na její autismus, případně duševní chorobu. Ona sama přiznala, že má Aspergerův syndrom (patří do spektra autistických poruch), takže v některých situacích, zejména při komunikaci, může reagovat jinak, než společnost považuje za normální.

When haters go after your looks and differences, it means they have nowhere left to go. And then you know you’re winning!

I have Aspergers and that means I’m sometimes a bit different from the norm. And - given the right circumstances- being different is a superpower.#aspiepower pic.twitter.com/A71qVBhWUU