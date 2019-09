Bill Gates: Omezení investic do fosilních zdrojů má nulový efekt na klima

Jeden z nejvlivnějších podnikatelů a filantropů světa tvrdí, že móda stahování investic z fosilních projektů nesníží produkci oxidů uhlíku a jejich koncentraci v atmosféře. „Odprodej podílů ve fosilních projektech do dnešního dne pravděpodobně nesnížil emise ani o tunu. Nepovede to k tomu, že lidé, kteří vyrábějí ocel nebo benzín, budou bez kapitálu,“ řekl Gates v rozhovoru pro Financial Times.

Kritizuje činnost mnoha organizací, například anglikánské církve nebo části penzijních fondů, které odprodávají podíly firem napojených na byznys s fosilními palivy, aby byla jejich investiční portfolia „zelená“. Účelnější je podle něj podpořit finančně firmy, které pracují na nových technologiích, jež mohou například pohlcovat oxid uhličitý z atmosféry a vyrábět z něj uhlíkově neutrální palivo. Nebo financovat projekty, jež pomohou lidem v nejohroženějších oblastech adaptovat se na změnu. Jako dobrý příklad „eko“ investic uvedl i projekty Beyond Meat nebo Impossible Foods, které jsou rostlinnou alternativou produkci masa.

Angažovaní investoři ale tvrdí, že stahování peněz ze „špinavých“ firem nemá za cíl je finančně vyhladovět, ale spíše poukázat na jejich neetické podnikání, které přispívá k poškozování životního prostředí. Například k americké iniciativě 350.org se přidalo 1100 investorů, kteří se zavázali, že ukončí investice do společností spojených s fosilními zdroji.

Richard Brooks, který má v 350.org na starosti koordinaci kampaní, tvrdí, že na stejném principu odprodeje podílů ve společnostech fungovala kampaň na eliminaci apartheidu v Jihoafrické republice. A měla úspěch. „Nebyl to jediný důvod, ale byl to jeden z faktorů, které přispěly k pádu režimu.“ Brooks zdůraznil, že takové jednání má smysl i nyní v rámci boje proti klimatickým změnám.

Gates čelí v Americe kritice kvůli tomu, že přispěl částkou dvou milionů dolarů na projekt MIT Media Lab na doporučení finančního poradce a filantropa Jeffreyho Epsteina, jenž byl usvědčen ze zneužívání nezletilých dívek. Epstein byl nalezen mrtev ve vazbě 10. srpna, podle vyšetřovatelů spáchal sebevraždu. Mezi jeho přátele a klienty patřili v minulosti i Donald Trump nebo Bill Clinton.

