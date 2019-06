Smlouva o smlouvě budoucí 2019

Pravidla pro uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí stanovuje občanský zákoník č. 89/2012 v paragrafech 1785 až 1788.

Byrokratické pojetí známé z řady legislativních předpisů je v tomto případě v novém občanském zákoníku (NOZ) nahrazeno určitou smluvní volností pro fyzické i právnické osoby. Týká se to například formy uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí, která nemusí být striktně písemně, což platilo do 1. ledna 2014. Od tohoto data platí výše uvedený NOZ.

Zapamatujte si: I když zákon uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí písemnou formou nenařizuje, rozhodně se tento způsob vyplatí. Jinak na sebe berete riziko s případným dokazováním o uzavření a obsahu této smlouvy. Pokud nedojde k dohodě obou stran, jakým způsobem smlouvu o smlouvě budoucí uzavřou, každá z nich má právo na písemné formě trvat.

Smluvní volnost povoluje občanský zákoník v rámci smlouvy o smlouvě budoucí i pro sjednání lhůty uzavření budoucí smlouvy.

Základní ustanovení smlouvy o smlouvě budoucí • Smlouvou o smlouvě budoucí se nejméně jedna strana zavazuje uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, budoucí smlouvu, jejíž obsah je ujednán alespoň obecným způsobem. • Zavázané straně vzniká povinnost uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co ji k tomu vyzve oprávněná strana v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí. • Obsah budoucí smlouvy se určí podle účelu, který má uzavření budoucí smlouvy sledovat. Přitom se vychází z návrhů stran. • Nevyzve-li oprávněná strana zavázanou stranu k uzavření smlouvy včas, povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká. • Změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí vycházely, do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela, povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká. Neoznámí-li zavázaná strana oprávněné straně změnu okolností bez zbytečného odkladu, nahradí oprávněné straně škodu z toho vzniklou. (Pramen: občanský zákoník č. 89/2102)

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní je závazkem budoucího prodávajícího i kupujícího. Obě strany si prostřednictvím této smlouvy potvrzují, že v ujednané lhůtě uzavřou kupní smlouvu.

Současně v dokumentu určují, co vše a do kdy se musí učinit, než se podepíše kupní smlouva. U realitních transakcí to bývá například vyklizení nemovitosti či odstranění vad u bytu nebo domu.

Jak samotný termín napovídá, součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bývá samotná kupní smlouva, která se zpravidla přikládá v příloze. Jsou tak jasně vymezeny podmínky budoucí transakce.

Zákon neurčuje, jak by měla smlouva o smlouvě budoucí vypadat. Existují však obecná doporučení.

Co má obsahovat smlouva o smlouvě budoucí kupní • identifikaci smluvních stran • popis a specifikaci předmětu koupě • kupní cenu a způsob úhrady • kdy a jakým způsobem lze od této smlouvy odstoupit • lhůty a podmínky uzavření kupní smlouvy • kupní smlouvu (v příloze) • sankce při nedodržení uzavřené smlouvy • datum uzavření a podpisy obou stran (při písemné formě)

Smlouva o smlouvě budoucí pracovní

Smlouva o smlouvě budoucí se nemusí týkat pouze obchodních transakcí, můžete si ji sjednat i v pracovněprávních vztazích. Opět se postupuje podle ustanovení občanského zákoníku pro uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí (paragrafy 1785 až 1788).

Smlouva o smlouvě budoucí pracovní je vlastně pojistkou v pracovních vztazích. Její sjednání se vyplatí například zaměstnancům, kteří si již dohodli jiné zaměstnání a chtějí mít jistotu, že je budoucí zaměstnavatel nakonec přijme.

Zaměstnanec tak může bez obav ukončit svůj dosud existující pracovní poměr a bude mít jistotu, že budoucí zaměstnavatel s nimi pracovní smlouvu uzavře.

Podle občanského zákoníku smlouvou o smlouvě budoucí mohou být zavázány obě smluvní strany, může tak být chráněn i zaměstnavatel, který například pracovní místo nově vytvoří, a budoucí zaměstnanec si nástup rozmyslí.

Popsaným situacím lze smlouvou o smlouvě budoucí pracovní předejít, záleží na jejím obsahu. Platnost a ujednání se řídí pravidly občanského zákoníku.

Vzor smlouvy o smlouvě budoucí

Svým způsobem každá smlouva o smlouvě budoucí bude podle obsahu individuální. Kdo by si chtěl pořídit její vzor, může si ji najít ke stažení zdarma na internetu, využít může i placených právních služeb.

Co by mělo být nepostradatelným obsahem smlouvy o smlouvě budoucí je uvedeno v kapitole smlouva o smlouvě budoucí kupní. Podle toho, o jakou smlouvu o smlouvě budoucí se jedná (kupní, pracovní, aj.) se pak individuálně upravuje obsah smlouvy. Rozhodně by ve smlouvě nemělo chybět, podle jaké legislativy byla uzavřena, tedy podle občanského zákoníku č. 89/2012.

Čtěte také: