Škola na Floridě bude učit děti štěstí. Do „pohody“ se mají zapojit i rodiče

Novou školu Centner Academy zakládají podnikatelé Leila a David Centnerovi. Má se kromě tradiční výuky zaměřit na zvyšování emoční inteligence dětí, meditace a pocity štěstí. Právě tyto dovednosti dnešním mladým lidem mnohdy chybí k tomu, aby v dospělém životě uspěli a byli dostatečně odolní i v případě neúspěchu, tvrdí autoři projektu.

Na výuce pozitivního přístupu k řešení problémů spolupracují i s akademickými odborníky. „Jeden z mých mentorů, psycholog Marty Seligman, pokládá vždy dvě otázky, když mluví s rodiči a učiteli. První otázkou je, co by se vám nejvíce líbilo pro vaše děti,“ vysvětlil přístup expert na pozitivní psychologii Tal Ben-Shahar. Rodiče totiž nejčastěji odpovídají, že chtějí, aby jejich děti byly šťastné. Druhou otázkou je, co se děti učí ve škole. Odpovědí je pak psaní, čtení, matematika.

Proto se škola chce zaměřit i na předměty, které se normálně nevyučují, ale pro život jsou podle zakladatelů klíčové. „Ať mluvíme o čtyřletých nebo čtrnáctiletých, víme, jak pomoci dětem, aby byly šťastnější,“ zdůraznil americko-izraelský učitel Ben-Shahar, který přednáší pozitivní psychologii také na Harvardově univerzitě.

Jedním z motivů Centnerových bylo založit školu, kam by mohla chodit i jejich dcera. Školu, jež by splňovala jejich kritéria, nenašli, tak založili vlastní. Leila Centnerová se inspirovala přístupem v Indii. Věří, že děti, které budou myslet pozitivně a umět si navodit pocity štěstí, změní celou společnost k lepšímu. Ben-Shahar doplnil, že podobný přístup už testoval v Izraeli a děti byly spokojenější, lépe se učily a naopak trpěly méně úzkostí a depresemi. Škola má učit pět typů pohody – duchovní, fyzickou, intelektuální, vztahovou a emoční.

Za pomoci meditací se mají tyto pocity posilovat. Dalším způsobem výuky je vyprávění příběhů. „Například vyprávíme příběh Thomase Edisona. Je oslavován jako jeden z největších vynálezců všech dob, ale jen málo lidí mluví o tom, že kromě síně slávy vynálezů by měl být i v síni slávy selhání,“ připomenul Ben-Shahar. Edisonovi se totiž zřejmě nepovedlo více věcí než komukoliv jinému. „Prostřednictvím příběhu sdělujeme myšlenku, že pro úspěch je důležité také učit se selhávat či selhávat v učení.“

Škola plánuje zapojení rodičů do procesu bodování pocitu štěstí. „Nebudeme pomáhat jenom dětem, ale také rodičům, které budeme rovněž koučovat a mentorovat,“ vysvětlila Centnerová. Dítě by mělo být v pozitivním prostředí i po návratu ze školy. První rok bude škola otevřená pro děti ve věku dva a půl roku až šest let. Postupně bude přidávat třídy pro starší děti.

