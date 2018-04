Happiness manažerka s poruchou soustředění: Berte život s humorem

Kdy se u vás přišlo na ADHD a jak vás to limitovalo?

Myslím, že to bylo někdy ve třetí třídě na základní škole. Porucha pozornosti neboli ADHD má příznaky velmi jednoduché. Jako dítě často slyšíte, že se špatně soustředíte nebo že jste naopak rozjívené dítě. Vaše logika je trochu jiná, nedává vám smysl, proč máte úkoly dělat, jen protože to někdo řekl. Vždyť to přece vůbec nepodporuje zodpovědnost jedince a jeho svobodné myšlení. ADHD se často pojí taky s vysokou inteligencí a vysokou psychickou odolností. Díky tomu tak mohu zvládat více projektů najednou. Je potřeba dobře znát svoje možnosti a z těch pozitivních těžit.

Lucie Kalusek nemá ráda stereotypní činnost.

Dlouhá stereotypní soustředěnost je pro mě náročná. Moje výhoda tkví v tom, že dokážu flexibilně přeskakovat z jedné činnosti do druhé nebo se rychle zorientuji v přísunu nových informací. Na druhou stranu nemám smysl pro detail. Nejhorší vzpomínky na základní školu byly ty situace, kdy přede mě učitelka předložila diktát se slovy: „Máš tam chybu, najdi si ji.“ Tu chybu jsem nikdy nenašla.

Jak vás omezuje porucha pozornosti nyní, respektive na jaké situace si musíte dávat pozor?

Pracovat dlouhodobě na jedné věci, třeba několik měsíců, je pro mě namáhavé. Pozornost se ztrácí, nadšení zmizí úplně a frustrace tak narůstá. Naopak velmi mi vyhovuje tlak na rychlá rozhodování. A pak by vám asi většina mých přátel a rodiny řekla, že jsem fyzicky velmi nešikovný člověk. Věci okolo mě se “samovolně” rozbíjejí a padají na zem.

Chcete žít se syndromem bez toho, že byste musela polykat prášky. V čem to je jiné?

Chci se naučit žít a pracovat na sobě do takové míry, abych znala svou hlavu a dokázala své silné vlastnosti využívat na maximum a naopak s těmi slabšími stránkami pracovat. Pokud bych užívala farmaka, čeho bych docílila? Jde o posouvání hranic, disciplínu, práci na sobě. Slovo “nemůžu” pro mě neexistuje. A pak to chce mít v krvi optimismus a nutnou dávku humoru. Nesmíte život brát tak vážně.

Označujete se jako Happiness Hero Manager. Co přesně to znamená? Je o vaše služby zájem?

Jde o soubor činností, za které mám zodpovědnost, od realizace a udržení vize co-workingu až po vedení týmu a vytvoření skvělého prostředí pro naše členy. Jsem takovým pozitivním středobodem, za kterým může kdokoli přijít s problémem, který řeším s úsměvem na tváři a se slovy “jaké máme možnosti řešení”.

Manažerka štěstí - pozitivní středobod pro okolí.

Popravdě, zájem o služby Happiness Managera jsou čím dál tím větší a nemohu říct, že bych se nudila.

Jak dlouho pracujete jako šéfka týmu coworkingového centra In-Spiro v Praze-Holešovicích?

V září to bude rok, co jsem do centra nastoupila.

Proč by si lidé měli vybrat pro práci právě tento prostor?

Prezentujeme se jako střední co-working s příjemnou atmosférou. Jsme pro ty, co hledají klid, dobrou dostupnost a chtějí být kousek od centra. Naopak nejsme vhodným místem pro lidi, kteří vyhledávají pro práci rušné zázemí.

Kdy budete muset být, také kvůli investorům, v černých číslech? Nebo už jste v zisku?

Jednoznačně jdeme nahoru. Jako startup zatím nejsme v zisku, spadáme pod naší mateřskou firmu Degirans SE, která pomáhá startupům, právě jako jsme my. Naším cílem je vstoupit s dalšími projekty na zahraniční trhy a právě co-workingové centrum nám v tomto otevírá dveře. Jinak řečeno, primárně nám nejde o zisk jednoho co-working centra, ale vyzkoušet, co funguje, nastavit základy a rozšířit se. Máme před sebou ještě dlouhou cestu.

Přečtěte si, jak žít mimo pohodlnou bublinu:

Podporujete uvolněnou atmosféru ve vašem centru. Čím přesně?

Svobodná atmosféra je pro nás základem. Tak například si můžete dát k práci třeba kvalitní gin, vybrat si z několika druhů toniku nebo si v ledničce vzít nealko pivo. Ale to jsou spíš úsměvné drobnosti, důležité je vytvořit atmosféru, kde se lidé cítí svobodně a na tu klademe důraz.

Co-workingové centrum In-Spiro.

Stojíte i za projektem Holky z marketingu (HzM). Organizujete workshopy pro mladé ženy podnikatelky. Jsou ženy v ČR méně ambiciózní a sebevědomé, než je tomu například v západní Evropě nebo Spojených státech?

Z osobní zkušenosti si nedovolím porovnat ambicióznost a sebevědomí žen ze západní Evropy a USA s českými, jelikož pracuji pouze s ženami v České republice, nicméně hlas žen u nás sílí, cítím to nejen ze zájmu členek HzM, ale také celkové publicity tématu silných osobností žen.

Jaká je vaše osobní rada, aby byl člověk šťastný a přitom efektivní?

Aktivně a pravidelně vystupovat ze své komfortní zóny. Začít je vždycky lepší než stagnovat. V neposlední řadě pak dbát na to, aby si člověk zachoval v dnešním světě vlastní autentičnost a pravdivost.

Dále čtěte: