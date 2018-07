Šéf OECD: Česko ohrožuje nedostatek pracovní síly. Řešením je také imigrace

Při příležitosti zveřejnění výhledu ekonomiky jste jednal s představiteli Česka. Jaký na vás jednání zanechala dojem?

Předně jsem poctěn tím, že jsme mohli do Prahy přijet těsně poté, co nová vláda dostala důvěru. Přivezli jsme hospodářskou zprávu, která je v zásadě příběhem úspěchu. Česká ekonomika loni rostla tempem 4,6 procenta, na letošek očekáváme 3,8 procenta, nezaměstnanost je jedna z nejnižších ze všech zemí OECD. Inflace nepředstavuje žádný problém, finance jsou stabilní. Máte jeden z nejnižších státních dluhů v Evropě. Průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je 100 procent, vy máte jen třetinu.

Růst Česka má zpomalit. Proč?

Hlavní důvodem je nedostatek pracovníků. Jste v situaci plné zaměstnanosti. Tato situace na druhou stranu přispívá k vyšším investicím, které automatizují výrobu a zvyšují produktivitu. Potřebujete ale lepší infrastrukturu.

O čem jste diskutoval s premiérem Andrejem Babišem?

Přesně to těchto problémech. Jeho hlavním cílem je zvýšit bohatství obyvatel Česka či přinést příležitosti pro mladé lidi. Chce nejlépe využít výrobní možnosti, které v Česku máte. Protože když máte nedostatek pracovníků, znamená to, že musíte lépe využít stávající pracovní sílu.

V Evropě panuje negativní postoj vůči imigrantům, v Česku tomu není jinak. Ztěžuje to situaci zaměstnavatelů, kteří chtějí zahraniční pracovníky do tuzemska pozvat?

Ale vždyť vy už máte imigraci, máte hodně Ukrajinců, Vietnamce, Srby, Filipínce, lidi z Balkánu. Musíte využít všechny možnosti, protože je opravdu potřebujete. Pak byste také měli víc využít mladé lidi, důchodce, ženy na mateřské dovolené.

Rozumím ale tomu, na co narážíte. Náhlá imigrační exploze, která do Evropy přišla před třemi lety, se snižuje. I kvůli dohodě EU s Tureckem. Ale pořád jste v situaci, kdy musíte řešit například otázku stárnutí populace. A musíte nastavit systém přijímání migrantů, abyste zaplnili volná pracovní místa, jichž máte mnohem víc než nezaměstnaných.

Ve zprávě uvádíte, že populace v Česku stárne téměř nejrychleji v Evropě. Důchodci nyní tvoří 28 procent v poměru k lidem v produktivním věku, za třicet let to bude 56 procent. Co s tím?

To je brutální číslo. Zatímco dnes máte na jednoho důchodce čtyři pracující, po roce 2050 to bude jeden důchodce na pracujícího. Musíte dovážet talenty ze zahraničí.

Dávali jste také doporučení ohledně „zelené ekonomiky“. Česko je jednou z nejprůmyslovějších zemí v Evropě. Přechod na „zelenou ekonomiku“ by do velké míry znamenal omezení průmyslu.

Přechod na „zelenou ekonomiku“ nastane až tehdy, když lidé budou přesvědčeni, že je to dobrý byznys.

Jsou představitelé Česka ochotni zavést daň z oxidu uhličitého?

Daň z oxidu uhličitého je podmínkou, jak dosáhnout většího počtu obnovitelných zdrojů. Vysoká daň z oxidu uhličitého bude významným cenovým signálem, který pomůže „zelené ekonomice“. V Evropě už některé severní státy mají daň z oxidu uhličitého, ale problém spočívá v tom, že nejprve musíte být přesvědčeni, že zavedení vysoké daně na oxid uhličitý je správné. Teprve pak se dá zelená ekonomika vytvořit.

Angel Gurría Mexický ekonom José Angel Gurría se narodil 8. května 1950. Vzdělání získal v Mexiku, poté studoval na univerzitě v Leedsu a Harvardově univerzitě ve Spojených státech. V letech 1994-1998 byl mexickým ministrem zahraničí, od roku 1998 do roku 2000 vykonával funkci ministra financí. Kromě mateřského jazyka španělštiny ovládá angličtinu, francouzštinu a domluví se německy, italsky a portugalsky. V čele OECD stojí již od roku 2006.

Jaká největší rizika vidíte pro vývoj české ekonomiky?

Stárnutí populace je jedním příkladem. Ale hlavní věc je jiná. Celý svět nyní roste, ale najednou může přijít zpomalení. A Česko to pocítí. Trump například zavede cla na automobily a autodíly a celosvětové prodeje půjdou dolů. Byla by to pro Evropu velká rána. Musíte se snažit, aby se to nestalo.

Byl by to nepěkný příběh se špatným koncem. Myslím, že mezi Evropou a Amerikou je asymetrie v danění dovozu vozidel. Je třeba to upravit.

Jste optimista, co se týče budoucnosti?

Nejsem z nátury ani optimista, ani pesimista. Jsem aktivista. Věci se nezlepší samy od sebe. Musíte ale budoucnost utvářet, ujistit se, abychom nezaznamenávali ztráty a zamezit šíření nákaz.

Který problém považujete za nejpodstatnější, když se podíváte na státy OECD obecně?

Pomalý růst produktivity, pomalé vytváření pracovních míst, růst nerovnosti a čtvrtý je velmi vážný: eroze důvěry ve vlády, důvěry v politiku, kterou vlády dělají. Lidé si kladou otázku, jak mi vláda pomáhá? Jak mi pomáhají politici? A odpověď je velmi často negativní, protože lidé se necítí lépe a bohatší. A pak přichází takové věci jako brexit. V Evropě se dostávají blíže k moci populistické strany. Znamená to, že jsme nepostupovali správně.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD je mezivládní organizace 36 ekonomicky rozvinutých zemí světa. Koordinuje ekonomickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice a prosazuje volný mezinárodní obchod.

