50 tisíc migrantů. Hypotéku letos refinancuje rekordní počet Čechů

František Novák je konstruktér z Nymburka, který si vzal hypotéku před pěti lety. Letos mu končí fixace a doufá, že se mu podaří vyjednat lepší úrokovou sazbu a ušetřit na splátkách. „Když jsem tehdy hypotéku sjednával, oslovil jsem tři banky a podařilo se mi získat dobrý úrok – 3,21 procenta ročně,“ říká. Dnes je připraven podstoupit honbu za levnější sazbou znovu.

Novák je jedním ze 150 tisíc Čechů, jimž letos končí fixace a do banky půjdou řešit, co se svou hypotékou. Budou-li urputní, mohou ušetřit. Průměrná sazba byla v únoru 2,36 procenta. Kdyby se Novákovi podařilo snížit sazbu o procentní bod, dělalo by to při dvoumilionové hypotéce na dvacet let úsporu až tisícovku.

Ne všichni lidé, jimž letos skončí fixace hypotéky, budou licitovat o lepší podmínky a aktivně hledat co nejnižší úrokovou sazbu. „Polovina ze 150 tisíc lidí bude zvažovat, jestli nemají vyměnit banku a převést hypotéku do jiné instituce. Zhruba třetina lidí pak doopravdy financující společnost vymění,“ říká šéf Českomoravské stavební spořitelny Tomáš Kořínek. Banky a spořitelny se tedy podle něho letos budou kromě nových úvěrů rvát o 50 tisíc refinancovaných hypoték za nějakých 45 miliard korun.

Refinancování bude pro banky o to zajímavější, že celý trh je nasycený či – jak říká Česká národní banka – „přehřátý“ a postupně klesá. V lednu se podle Hypoindexu, který sleduje základní údaje o hypotečním trhu, meziročně snížil objem nově poskytnutých hypoték o miliardu na 16,5 miliardy. V únoru byl propad ještě dramatičtější – lidé uzavřeli hypotéky za 16 miliard, o tři miliardy méně než v únoru 2017.

Podle bank je pokles dán tím, že si lidé loni, před zpřísněním pravidel, brali víc hypoték. Dnes už banky například nemůžou poskytovat stoprocentní hypotéky, kdy si klient půjčí na kupovanou nemovitost všechny peníze. „V letošním roce můžeme očekávat meziroční snížení objemu nově poskytnutých hypoték o zhruba deset procent,“ říká Andrea Vokálová z Hypoteční banky. Celý trh se tedy dostane někam k 200 miliardám, jelikož loni si klienti bank vzali nové hypotéky za 224 miliard korun.

