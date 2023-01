Přídavky na děti. Víte, kolik činí, kdo na ně má nárok a jak o ně žádat?

Přídavek na dítě je dlouhodobou dávkou poskytovanou nízkopříjmovým rodinám s dětmi, která jim má pomoci pokrýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku dítěte. Měsíčně se v roce 2018 pohybuje v rozmezí 500 až 1000 korun. Nárok na dávku se posuzuje podle příjmu za předchozí kalendářní čtvrtletí, vyplácí se tedy zpětně. Návrh státního rozpočtu pro rok 2019 se zvýšením přídavků na děti nepočítá.

Nárok na tento druh přídavku má každé nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný čistý příjem je nižší než 2,7násobek životního minima.

Životní minimum rodiny se odvíjí podle počtu jejích členů a věku dětí.

Příklady životního minima různých typů domácností Domácnost Částka v Kč za měsíc 1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 4880 2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 7710 2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let 10 560 2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let 12 300

Pramen: MPSV

Přídavky na děti v roce 2018

Nezaopatřené dítě má měsíční nárok na přídavek za kalendářní měsíc podle věku. Rodiny s příjmem vyšším než je 2,7násobek částky životního minima rodiny na přídavek na dítě právo nemají.

Měsíční nárok na přídavek na dítě podle jeho věku v roce 2018 Věk dítěte základní výměra v Kč zvýšená výměra v Kč do 6 let 500 800 od 6 do 15 let 610 Kč 910 dítě od 15 do 26 let 700 1000

Zdroj: MPSV

Formulář pro získání přídavku

Pokud máte na přídavky na děti nárok, musíte o ně požádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce na oddělení dávek sociální podpory.

Je třeba vyplnit formulář Žádost o přídavek na dítě, k žádosti se přikládá i Doklad o roční výši příjmů. Žádost o příspěvek na dítě je nutné podávat každoročně.

Doklad o roční výši příjmů zahrnuje příjmy ze zaměstnání, podnikání, nemocenské či rodičovského příspěvku a další.

Další novinkou od počátku roku 2018 je, že rodiny, které splní podmínku rozhodného příjmu, mohou získat přídavek na dítě ve vyšší výměře, tedy o 300 korun více.

Pokud navíc některá ze společně posuzovaných osob, většinou jeden z rodičů, má příjem ze zaměstnání, z podnikání či jiných vybraných dávek, příspěvek na dítě se ještě zvyšuje.

Co rozhoduje o přiznání přídavku na dítě ve zvýšené výměře?

příjmy ze zaměstnání, alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce

příjmy z podnikání

příjmy z dávek nemocenského pojištění

příjmy z dávek důchodového pojištění

příjmy z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci

příjmy z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství

Hranice měsíčního příjmu v korunách pro nárok na přídavek na dítě Úplná rodina s počtem nezaopatřených dětí Životní minimum rodiny v Kč Hranice: 2,7násobek životního minima rodiny v Kč jedno do 6 let 7710 20 817 dvě 5, 8 let 9850 26 595 tři 5, 8, 12 let 11 990 32 373 čtyři 5, 8, 12, 16 let 14 440 38 988

Pramen: MPSV

Přídavek na dítě u OSVČ

Žádost o přídavek na dítě u OSVČ se posuzuje podle odlišných pravidel než u zaměstnanců. Při podání žádosti o příspěvek na dítě se posuzují příjmy z posledního podaného daňového přiznání.

Až do 30. června 2018 se dokládaly příjmy za rok 2016. Ten, kdo žádost o příspěvek podal v červenci 2018, dokládá příjmy podle daňového přiznání 2017.

Podle zákona o státní sociální podpoře se jako příjem z podnikání započítává vždy nejméně 50 procent průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Výše průměrné mzdy v ČR v roce 2017 činila 29 504 korun.

Přídavky na děti v roce 2019 zůstanou stejné

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2019 počítá se schodkem zhruba 50 miliard korun. Citelně mají klesnout podle aktuálního návrhu výdaje na sociální dávky.

Navyšovat se nemá suma na státní sociální podporu, tedy na rodičovskou, příspěvky na bydlení ani přídavky na děti.

Přídavek na dítě v Německu

Přídavky na děti u sousedů působí v současnosti problémy českým firmám. Jako zaměstnavatelé nemohou konkurovat těm německým, ke kterým odcházejí Češi za „lepším“ nejčastěji.

Kromě toho, že si lidé v Německu průměrně vydělají třikrát více než v České republice, mají také nárok na výplatu přídavků na děti (tzv. kindergeld), pokud odvádějí ze svého platu sociální odvody. Na první dvě děti to je pro každé 194 eur (4966 korun). Na třetí 200 eur (5120 korun). Podrobnosti si přečtěte zde.

Přídavek na dítě v Rakousku

Pro omezení dávek, které ze země míří na východ Evropy, se v roce 2018 rozhodla rakouská vládní koalice. Do parlamentu poslala návrh zákona, který by omezil vyplácení dávek do jiných zemí EU. Opatření by mělo začít platit od roku 2019.

Praxe je dosud taková, že pokud pracujete v Rakousku, ať už pro rakouského nebo českého zaměstnavatele, a odvádíte sociální a zdravotní pojištění do rakouského sociálního systému, máte nárok na rodinné přídavky na děti z Rakouska.

TIP:

Spočítejte si výši přídavku na děti v naší kalkulačce

Pokud bude návrh schválen, Češi by měli přijít o 40 procent dávek na děti a místo průměrných 150 eur měsíčně by dostávali 90 eur.

V Rakousku zatím není výše příplatku závislá na příjmu rodiny nebo na trvalém bydlišti dítěte. Dávka je pouze odstupňována podle věku dítěte.

Do tří let tak příspěvek činí 121,90 eura, postupně roste až na 165,10 eura. V případě druhého a dalšího dítěte se navíc vyplácí bonus ve výši sedm až 52 eur.

Rakousko plánuje dosavadní praxi změnit, hodlá výši dávek určovat podle indikátoru Eurostatu, který zohledňuje ceny v každé členské zemi EU.

Zda záměr rakouské vlády projde, není jisté, návrh totiž vzbudil kritiku u Evropské komise i dalších zemí EU.

