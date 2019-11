Šéf DLA Piper Darwin: Už nepotřebujeme armádu právníků, která hledá jednu větu

Technologie začínají pomalu ovlivňovat i tak tradiční odvětví, jakým je poskytování právních služeb. Advokáti, kteří dlouho vzdorovali změnám, dnes využívají umělou inteligenci, která za ně udělá rutinní věci. Místo toho se mohou soustředit na analytickou práci. Stávají se z nich spíše univerzální poradci než pouzí znalci paragrafů.

„Využíváme strojové učení, pomocí něhož je umělá inteligence schopna identifikovat určité klauzule v dokumentech. Dokáže nahradit týmy mladých právníků, kteří celé noci prohledávali listiny,“ říká Andrew Darwin, globální šéf advokátní kanceláře DLA Piper, třetí největší právnické firmy v USA a jedné z největších na světě, co se týče tržeb.

Není příliš obvyklé pracovat v jedné firmě celý život. Vy jste strávil v DLA Piper celou svou kariéru. Jaké to je?

Nastoupil jsem do britské DLA Piper v roce 1981 jako koncipient. V Británii to tehdy byla spíše regionální kancelář. Nikdy jsem si nemyslel, že bych jednou mohl spoluřídit právnickou firmu s deseti tisíci zaměstnanci s 98 pobočkami ve více než 40 zemích. Naše firma se za ty roky obrovsky změnila. Ačkoli jsem v ní strávil celou kariéru, dnes vypadá naprosto odlišně od doby, kdy jsem do ní vstupoval.

Postupně jsme z regionální britské kanceláře udělali celonárodní právnickou firmu, expandovali jsme do celé Evropy, Asie, na Blízký východ. Pak jsme se spojili s velkými americkými kancelářemi, vytvořili jsme globální společnost (v roce 2005 se britská advokátní kancelář DLA sloučila s americkými kancelářemi Gray Cary Ware & Freidenrich a Piper Rudnick a vznikla DLA Piper – pozn. red.). Vlastně mám dvě kariéry: zaprvé obchodní právník, zadruhé manažer.

Děláte raději právo, nebo management?

Dobrá otázka. Mám opravdu rád obě své kariéry. Jedna mi pomáhá s druhou. Jako právník jste důvěrným poradcem svým klientům – manažerům. Hodně se pak od nich učím o vedení společností. Jako právníkovi vám lidé častěji poděkují, obchody vyřídíte docela rychle. Jako manažer jen těžko vidíte výsledky své práce. Vše se vyvíjí dlouho.

