Ekonom Kábrt: Nerovnost zabíjí růst

Je mu 26 let a už si prožil svou velkou chvilku slávy. Mladý konzultant Martin Kábrt žijící v Londýně vedl tým, který získal třetí nejprestižnější ekonomickou cenu na světě IPPR Economics Prize a dostal v přepočtu 1,5 milionu korun. Soutěž hledá ty nejlepší nápady pro generování rychlejšího ekonomického růstu ve Velké Británii. Její hospodářství rostlo v posledních letech průměrně o 1,1 procenta, světový průměr je přitom 3,5 procenta. „Politik se podívá, co roste, čemu se daří a řekne si: těm je třeba pomoci, ty táhnou. Tím ale ještě víc podpoří ekonomickou koncentraci. V Británii to je hezky vidět – všechny velké projekty jsou jen o tom, jak propojit Londýn se zbytkem země,“ říká Martin Kábrt.

Proč si myslíte, že vyhrál právě váš tým?

My jsme nad tím také přemýšleli. Do poslední chvíle jsme si říkali, že jsme nepřišli na nic originálního, že nám tam pořád něco chybí. Nic dalšího jsme ale nevymysleli. Porotci nám to vlastně potvrdili – řekli, že jsme dali dohromady kolekci nápadů, které už zazněly, ale ocenili, že jsme dokázali najít společného jmenovatele problémů britské ekonomiky a nějaký narativ jejich řešení. Ty problémy jsou dobře známé a věnovaly se jim desítky prací z těch dvou stovek přihlášených. Největší potíž v britské ekonomice jsou regionální nerovnosti. Nikdo ale nedokázal vidět, odkud přicházejí a co s tím. Alespoň tak znělo zdůvodnění poroty.

Proč britská ekonomika stagnuje – není to zadání příliš obecné na to, abyste dokázali najít konkrétní recept?

Britská ekonomika úplně nestagnuje, ale roste jen díky zaměstnanosti. Víc a víc lidí se tlačí na trh práce, ale už deset let takřka neroste produktivita práce a to je to, na čem záleží. Tento růst chyběl, což maskoval právě růst zaměstnanosti. V zadání byla navíc otázka nejen jak nakopnout růst, ale i jak docílit toho, aby růst byl kvalitnější, tedy dlouhodobě udržitelný, spravedlivý, nenahrával klimatickým katastrofám…

Vy jste přišli zjednodušeně řečeno s tím, že britská ekonomika je nemocná chronicky a tou příčinou je centralizace. Proč?

Přesně tak. Stagnace produktivity začala někdy kolem roku 2008, proto tento jev všichni spojovali s krizí. Jenomže Británie už po krizi nenašla zdroje růstu, takže my jsme šli dál. Za počátek problémů jsme označili zásahy, které jsou patrné už od devadesátých let. Krize je jen vykrystalizovala. Ukončila nějakou iluzi. Proto mluvíme o chronické nemoci. Centralizaci jako příčinu jsme viděli v mnohem širším než politickém smyslu. Přílišnou centralizaci rozhodování jsme ukazovali na všech úrovních ekonomiky. Nejde jen o to, že Londýn a jeho okolí tvoří 40 procent HDP, což je už samo o sobě šílené.

