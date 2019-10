Šéf Consequ Vedral: Optimismus na burzách ještě nekončí

Snad nebude neuctivé, když Jana Vedrala nazveme veteránem českého kapitálového trhu. Zažil rozjezd pražské burzy a od té doby obchoduje s akciemi a dluhopisy ve velkém. Začínal v Agrobance, od roku 1994 vede finanční skupinu Conseq. Současně je jejím největším akcionářem. Zažil vzestupy a pády tuzemského kapitálového trhu, do budoucna však hledí s jistým optimismem. „Americké akcie jsou skutečně dost drahé. Oproti tomu akcie evropské jsou – měřeno poměrovými ukazateli – podhodnocené. Akcie rozvíjejících se trhů jsou vyloženě laciné,“ tvrdí Jan Vedral.

Jaké máte jakožto pamětník vzpomínky na start a první roky pražské burzy?

Krásné. Hned po vojně jsem nastoupil do oddělení kapitálových trhů v Agrobance a pár měsíců poté byla s velkou slávou spuštěna burza a vzápětí na ni bylo uvedeno přes tisíc emisí akcií z kuponové privatizace. Na trh byly uvedeny první emise státních dluhopisů a také některé korporátní bondy. Tuším, že dluhopis Komerční banky měl dnes neuvěřitelný kupon 23 procent a ČEZ 16,5 procenta. Obchodovali jsme, až se z nás kouřilo.

na objednávku Hyundai Ioniq EV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV Výbava:

Ultimate 711 322 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Touareg Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 TDI 210kW 4x4 AT Výbava:

Elegance 1 442 232 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC90 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

B5 AWD Výbava:

Momentum 1 453 405 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i 73 kW Výbava:

Start 294 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Santa Fe Benzín Benzín Automatická Automatická Motor:

2.4 GDI e-CVVT 4x4 AT Výbava:

Confidence 794 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

45 TDI quatro 170kW Výbava:

Q7 1 594 710 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Kona Electric Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV ECO 39.2 kWh Výbava:

Future 894 990 Kč

s DPH Detail skladem Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 GDi 97 kW Výbava:

TUCSON 444 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Kia XCeed Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88kW Výbava:

Comfort 455 881 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X5 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 574 352 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 998 516 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Fastback Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88 kW Výbava:

Komfort 369 990 Kč

s DPH Detail

Tradice obchodování s cennými papíry byla v Česku na více než 50 let přerušena. Kde jste brali zkušenosti, jak na to?

Vše jsme se učili za pochodu, získávali obchodní kontakty, navazovali přátelství, po pouhém půlroce z nás byli staří mazáci. Téměř ve všech tuzemských i zahraničních bankách působících na našem trhu i ve všech soukromých brokerských společnostech byli tenkrát vesměs „kluci a holky“ v mém věku se stejným minimem znalostí a zkušeností, jako jsem měl tehdy já. Všichni jsme byli rodícím se kapitálovým trhem nadšení a snažili se být co nejlepší. Práce mě tehdy naprosto pohltila. Obchodování na kapitálovém trhu mi připadalo jako ta nejzajímavější a nejdůležitější věc na světě. Do toho legendární makléřské večírky a pulzující devadesátá léta. Po letech totality jsme si užívali nového krásného svobodného světa. Světa neomezených příležitostí a možností. Nebo alespoň takto jsem to tehdy vnímal. Měl jsem málo peněz, ale spoustu energie.

Netrpíte nostalgií po té době, kdy se na pražském parketu obchodovaly akcie více než tisícovky společností a zájem veřejnosti byl vyšší než dnes?

Trochu ano. Ale každá životní etapa má něco do sebe a nemá smysl se příliš často ohlížet zpátky.

Celý rozhovor čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 14. října. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro.