Rodinný byznys: šéf českého McDonald’s Rogacz shání tuzemské hovězí a papírová brčka

Tomasz Rogacz začínal u hranolek a je to poznat. Když během focení pro rozhovor před provozovnou rychlého občerstvení zmerčí na zemi ležící papír, ihned ho zvedne a běží ho vyhodit do nejbližšího odpadkového koše. „Uklidit“ musí šéf českého McDonald’s i v celé společnosti, aby sebral munici četným kritikům, pro něž je tato celosvětová hamburgerová síť příčinou pomalu všech problémů lidstva. Globální McDonald’s má být podle jeho představ nejen digitálnější, ale i lokálnější a ekologičtější. V praxi to znamená, že Rogacz teď hledá hlavně české hovězí a papírová brčka.

Nedávno jste otevřeli stou restauraci McDonald’s v Česku. Je už tuzemský trh kompletně pokrytý, nebo ještě někde vidíte prostor pro nové pobočky McDonald’s?

Samozřejmě že český trh má ještě prostor pro mnohem víc restaurací McDonald’s. Nechci teď vystřelit nějaké konkrétní číslo. Prostor však vidíme ve velkých městech jako Praha, Brno a Ostrava, stejně tak bychom se ale chtěli zaměřit i na menší města. A to už velmi brzy.

Jaká města to budou?

Zaměřujeme se na města pod 45 tisíc obyvatel, příkladem může být Děčín, kde doufáme, že otevřeme restauraci koncem letošního roku.

Předpokládám, že nové restaurace budou fungovat formou franšízy.

Je to tak, letos se všechny naše provozovny přetransformují na franšízy. V současnosti je 94 procent restaurací provozováno formou franšízy, cíl pro letošní rok je sto procent. To znamená, že i nové restaurace budou provozovány již stávajícími nebo budoucími franšízanty.

Celý rozhovor čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 8. dubna. V elektronické verzi ke stažení v App Store a na www.alza.cz/euro.